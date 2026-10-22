El riesgo país superó los 700 puntos y el dólar alcanzó un nuevo récord en 2026

El riesgo país argentino volvió a superar los 700 puntos básicos este jueves 22 de octubre y alcanzó las 709 unidades, tras subir 35 puntos respecto del cierre anterior. El avance se produjo en una jornada marcada por las bajas de los bonos soberanos y la incertidumbre en los mercados financieros.

El indicador elaborado por JP Morgan había cerrado el miércoles en 674 puntos. La nueva suba interrumpió el alivio registrado durante la rueda anterior y volvió a poner el foco de los inversores sobre la evolución de la deuda argentina.

Los factores que presionan sobre la deuda

La caída de los bonos argentinos en dólares fue uno de los principales factores detrás del incremento del indicador. A esto se sumó un escenario internacional adverso, con el petróleo por encima de los 113 dólares por barril y expectativas de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos.

En el plano local, también inciden las dudas sobre la evolución de la actividad económica y la capacidad del Gobierno para conseguir las divisas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027.

Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la actividad económica cayó un 1,7% interanual en agosto, en un contexto de señales de debilitamiento de distintos sectores.

El presidente Javier Milei atribuyó el aumento del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio argentino. Además, recordó que el indicador había llegado a ubicarse en torno a los 400 puntos durante su gestión.

El dólar llegó a $1.550

En paralelo, el dólar minorista subió cinco pesos y se vendió a $1.550 en el Banco Nación, con lo que alcanzó un nuevo máximo nominal en lo que va de 2026.

El dólar mayorista también avanzó y llegó a $1.527, mientras que los tipos de cambio financieros registraron subas. En el mercado bursátil, el índice Merval retrocedía un 1,1% y las acciones argentinas que cotizan en el exterior operaban mayoritariamente a la baja.

La combinación de un riesgo país en ascenso, bonos en retroceso y un dólar en nuevos máximos refleja la tensión que atraviesan los mercados argentinos, en medio de las dudas sobre el panorama económico local y la volatilidad internacional.