La confianza del consumidor repuntó en octubre, pero todavía está por debajo de 2025

La confianza de los consumidores argentinos registró una leve mejora en octubre y acumuló dos meses consecutivos de subas. Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador llegó a los 41,52 puntos, un 0,81% más que en septiembre.

Pese a la recuperación mensual, el índice se ubicó un 1,9% por debajo del nivel registrado en octubre de 2025. Los resultados reflejan una evolución desigual entre las distintas regiones del país y los hogares según su nivel de ingresos.

Diferencias entre regiones e ingresos

El relevamiento mostró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la única región con una variación positiva: la confianza aumentó un 6,77%. En cambio, el indicador cayó un 0,14% en el Gran Buenos Aires y un 0,25% en el interior del país.

A pesar de ese retroceso mensual, el interior registró el índice más alto, con 46 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires presentó el valor más bajo.

Por nivel de ingresos, los hogares de mayores recursos mostraron una mejora del 1,99%, mientras que en los de menores ingresos la confianza disminuyó un 1,30%. En términos de puntaje, el indicador se ubicó en 41,76 puntos para los primeros y en 40,75 para los segundos.

Qué esperan los consumidores

El análisis de los componentes del índice también presentó resultados contrapuestos. La disposición vinculada con la compra de bienes durables e inmuebles aumentó un 8,77%, mientras que la percepción de la situación personal cayó un 2,59% y la evaluación de la situación macroeconómica retrocedió un 1,57%.

La diferencia también se reflejó entre la percepción del presente y las expectativas a futuro: las condiciones actuales mejoraron un 5,88%, pero las expectativas futuras disminuyeron un 2,61%.

El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 5 y el 16 de octubre de 2026, con una muestra de 1.000 casos.