El Torneo Clausura entra en una fecha clave y varios equipos se juegan la clasificación

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes 23 de octubre su decimocuarta fecha, una jornada clave para los equipos que buscan asegurar su lugar en los playoffs. Con la fase regular en su tramo final, cada punto puede resultar determinante para avanzar a la siguiente instancia.

La actividad comenzará a las 18:30 con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Platense. Luego, desde las 19, Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Sarmiento de Junín, mientras que Tigre y Atlético Tucumán cerrarán la jornada del viernes a las 21:15.

Los partidos más destacados del fin de semana

El sábado tendrá como uno de sus principales atractivos el clásico del Sur entre Banfield y Lanús, que se disputará a las 14:45. Más tarde jugarán Talleres ante Defensa y Justicia, San Lorenzo frente a Newell's y Rosario Central contra Huracán.

El domingo concentrará otros dos encuentros de gran interés: Independiente recibirá a Boca a las 17, mientras que River se medirá con Racing desde las 19:15. Ambos partidos serán importantes para las aspiraciones de los equipos en el campeonato.

La fecha continuará el lunes con Unión-Estudiantes de La Plata e Instituto-Deportivo Riestra, y finalizará el martes con Argentinos Juniors frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El cronograma completo de la fecha 14

Viernes 23 de octubre

18:30: Gimnasia de Mendoza vs. Platense.

19:00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sarmiento.

21:15: Tigre vs. Atlético Tucumán.

Sábado 24 de octubre

14:45: Banfield vs. Lanús.

17:00: Talleres vs. Defensa y Justicia.

19:15: San Lorenzo vs. Newell's.

21:30: Rosario Central vs. Huracán.

Domingo 25 de octubre

14:45: Aldosivi vs. Belgrano.

17:00: Independiente vs. Boca.

19:15: River vs. Racing.

21:30: Central Córdoba vs. Vélez.

21:30: Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Lunes 26 de octubre

19:00: Unión vs. Estudiantes de La Plata.

21:15: Instituto vs. Deportivo Riestra.

Martes 27 de octubre

19:00: Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

La programación fue confirmada por la Liga Profesional de Fútbol. Los encuentros serán decisivos para terminar de definir las posiciones y las posibilidades de clasificación a los playoffs.