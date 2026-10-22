El dólar blue cerró a $1.565 y el CCL superó los $1.650 este jueves

El dólar blue cerró este jueves 22 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, en una jornada en la que las distintas cotizaciones mostraron movimientos moderados, aunque con mayor presión sobre el contado con liquidación.

En el Banco Nación, el dólar oficial terminó en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, apenas $15 por debajo del valor ofrecido en el mercado informal.

La diferencia vuelve a mostrar una brecha reducida entre el billete oficial y el blue, en contraste con el comportamiento del CCL, que se mantiene como una de las cotizaciones más elevadas del mercado.

El CCL volvió a subir

El contado con liquidación cerró en $1.650,45, con una brecha cercana al 8% frente al dólar mayorista.

El CCL es utilizado para dolarizar fondos y transferirlos legalmente hacia cuentas en el exterior mediante operaciones con bonos o acciones.

Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.556,20, muy cerca del blue y del valor minorista del Banco Nación. La diferencia respecto del mayorista quedó por debajo del 2%.

El mayorista terminó en $1.528

En el segmento mayorista, referencia utilizada para las operaciones del comercio exterior, el dólar cerró este jueves en $1.528.

La cotización continuó así con el proceso de ajuste gradual observado durante las últimas ruedas, aunque todavía se mantiene alejada del límite superior previsto dentro del esquema cambiario vigente.

La referencia general USD/ARS se ubicó durante la tarde en torno de los $1.527,5 por dólar.

El dólar tarjeta llegó a $2.015

Para los consumos alcanzados por las percepciones impositivas, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $2.015.

Ese valor surge de aplicar el recargo correspondiente sobre la cotización minorista oficial y continúa siendo la referencia más elevada para quienes realizan determinados consumos en moneda extranjera y no los cancelan directamente con dólares.

El dólar cripto, en tanto, terminó alrededor de los $1.647,82, prácticamente alineado con el contado con liquidación.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

Dólar blue

Compra: $1.545

Venta: $1.565

Dólar Banco Nación

Compra: $1.500

Venta: $1.550

Dólar MEP

Venta: $1.556,20

Dólar CCL

Venta: $1.650,45

Dólar mayorista

Venta: $1.528

Dólar tarjeta

Venta: $2.015

El cierre dejó un escenario con escasa distancia entre el dólar oficial, el MEP y el blue, pero con una mayor separación del contado con liquidación.

El comportamiento del CCL será uno de los datos a seguir en las próximas ruedas, especialmente después de superar los $1.650 y ampliar nuevamente la diferencia frente al tipo de cambio utilizado como referencia en el mercado mayorista.