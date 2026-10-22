Messi emocionó a miles de jóvenes en España y dejó una enseñanza sobre el fútbol

Lionel Messi volvió a España y recibió una bienvenida multitudinaria en Oviedo, donde este jueves protagonizó uno de los actos centrales de la Semana de los Premios Princesa de Asturias.

Frente a más de 5.000 chicos y jóvenes reunidos en el Palacio de los Deportes, el futbolista argentino participó de “El juego del 10”, una actividad del programa educativo “Toma la Palabra” que puso el foco en los valores asociados al deporte.

La expectativa alrededor de su presencia fue enorme desde su llegada a Asturias. Messi fue recibido entre aplausos y muestras de afecto en una ciudad a la que arribó para recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Pero antes de la ceremonia formal hubo tiempo para otro tipo de reconocimiento.

Sin una pelota de por medio ni un partido en disputa, Messi habló durante el encuentro sobre fútbol, esfuerzo, compañerismo, derrotas, críticas y la presión que muchas veces rodea a los chicos desde edades cada vez más tempranas.

“Por encima de cualquier cosa, disfrutad”

Durante la actividad, los alumnos habían trabajado previamente sobre una serie de reglas vinculadas con el deporte. La décima quedó reservada para Messi.

Su respuesta fue directa: “Disfrutad. Por encima de cualquier cosa”.

El rosarino insistió en que el resultado no debería transformar al fútbol en una carga para quienes recién empiezan.

Para Messi, jugar debe seguir siendo, antes que nada, una forma de divertirse, hacer amigos y compartir.

También habló sobre la necesidad de saber ganar y perder, respetar al rival y comprender que incluso una carrera extraordinaria está atravesada por errores, frustraciones y momentos difíciles.

En ese contexto, puso especial énfasis en la presión que los adultos pueden ejercer sobre los más jóvenes y reivindicó un vínculo más natural con el deporte.

El regreso a España

Messi también se mostró emocionado por volver al país donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

Llegó a Barcelona cuando tenía apenas 13 años y permaneció durante más de dos décadas vinculado al club catalán, primero en sus divisiones formativas y luego como figura del primer equipo.

Su regreso generó una fuerte repercusión en Oviedo. Desde las primeras horas de este jueves, seguidores se concentraron para recibirlo y acompañar su llegada a la ciudad.

Durante el encuentro, el argentino agradeció el cariño y reconoció la emoción que le provocó reencontrarse con el público español después de un largo tiempo.

La jornada tuvo además otro momento especial cuando se encontró con Santi Cazorla, histórico futbolista español nacido en Asturias, con quien compartió un abrazo ante los jóvenes presentes.

Por qué premiaron a Messi

La Fundación Princesa de Asturias distinguió este año al argentino no solamente por su trayectoria deportiva.

El jurado destacó sus logros dentro del fútbol, pero también su actividad solidaria y su trabajo en iniciativas vinculadas con la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

Messi es embajador de UNICEF desde 2010 y desarrolla además diferentes programas a través de su fundación.

En el plano deportivo, acumula ocho Balones de Oro, cuatro Champions League, dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, además de decenas de títulos conseguidos a lo largo de su carrera.

Este viernes recibirá formalmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes durante la ceremonia que se realizará en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Antes de subir a ese escenario, sin embargo, Messi dejó este jueves una postal diferente.

Ante miles de chicos que probablemente crecieron viéndolo levantar copas y romper récords, eligió hablar menos de títulos y más de una idea elemental que atraviesa toda su relación con el fútbol: jugar, competir y esforzarse sin olvidarse de disfrutar.