Un terremoto de magnitud 7 sacudió China y dejó al menos 16 muertos

Un terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves la región del Tíbet, en el suroeste de China, y dejó al menos 16 personas fallecidas y 32 heridas, según el balance preliminar difundido por las autoridades locales a través de la agencia estatal Xinhua.

El movimiento sísmico se registró a las 22:33, hora local, en el distrito de Baqen, dentro de la ciudad de Nagqu. Entre los heridos, 11 se encuentran en estado grave y otros 21 presentan lesiones de menor consideración.

Más de 300 viviendas se derrumbaron

La fuerza del terremoto provocó el derrumbe de al menos 339 viviendas y daños en otras construcciones. También se reportaron interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones en algunas localidades cercanas al epicentro.

El sismo se produjo en una zona montañosa y de gran altitud, donde las condiciones geográficas pueden dificultar las tareas de asistencia. Tras el temblor, numerosos habitantes abandonaron sus hogares mientras los equipos de emergencia comenzaron a evaluar los daños.

Activaron un operativo de emergencia

Las autoridades chinas activaron el nivel II de respuesta de emergencia ante desastres sísmicos y desplegaron personal para asistir a los afectados y revisar las localidades cercanas.

El epicentro se ubicó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu. Según los organismos sismológicos, el movimiento tuvo una profundidad estimada de entre 10 y 18 kilómetros.

Después del terremoto principal se registraron varias réplicas, algunas superiores a magnitud 5, por lo que continúan las tareas de evaluación y prevención en las zonas afectadas. El número de víctimas y la magnitud de los daños podrían actualizarse a medida que avance el operativo.