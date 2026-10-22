Terminó el juicio por la muerte de Maradona: absolvieron a un médico y el fallo será en diciembre

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su fin este jueves 22 de octubre, luego de seis meses de audiencias y una extensa etapa de alegatos. Como primera resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna, mientras que la situación judicial de los otros seis acusados se conocerá en diciembre.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fijaron para el martes 22 de diciembre, a las 12, la lectura del veredicto para los profesionales que continúan imputados.

El proceso buscó determinar las posibles responsabilidades penales del equipo médico que intervino en la atención domiciliaria del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en una vivienda de Tigre.

Absolvieron al médico clínico

Pedro Di Spagna fue absuelto luego de que tanto la Fiscalía como las querellas solicitaran esa resolución durante sus alegatos. Las partes consideraron que las pruebas presentadas no eran suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de Maradona.

Su absolución fue la primera decisión definitiva anunciada por el tribunal en este proceso, que tuvo una amplia repercusión pública.

Quiénes son los seis acusados que esperan el fallo

Los magistrados deberán resolver la situación de los otros seis imputados:

Leopoldo Luque , neurocirujano.

Agustina Cosachov , psiquiatra.

Nancy Forlini , coordinadora de la internación domiciliaria.

Carlos Díaz , psicólogo.

Ricardo Almirón , enfermero.

Mariano Perroni, coordinador de enfermería.

Durante los alegatos, la Fiscalía y las querellas sostuvieron que existieron negligencias y omisiones en la atención médica del exfutbolista. Las defensas, en cambio, rechazaron las acusaciones y solicitaron la absolución de sus representados.

Los pedidos de pena variaron según la responsabilidad atribuida a cada profesional, con solicitudes de hasta 16 años de prisión por parte de las querellas.

Por qué el veredicto se conocerá en diciembre

Al finalizar la última audiencia, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, explicó que los jueces necesitan tiempo para analizar las pruebas y los argumentos expuestos durante el debate.

El magistrado destacó la extensión y complejidad del proceso, que incluyó seis meses de audiencias y 50 jornadas de debate oral, y señaló la importancia de realizar una evaluación exhaustiva antes de tomar una decisión.

Con la etapa oral concluida, el tribunal entrará ahora en la fase de deliberación. El 22 de diciembre se conocerá la resolución sobre los seis imputados restantes, mientras que la absolución de Di Spagna ya quedó anunciada.