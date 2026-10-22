Imputaron a una mujer por tener a dos perros atados con alambre y sin agua

La Justicia formuló cargos este jueves contra una mujer acusada de maltrato animal por las condiciones en las que mantenía a dos perros tipo caniche, llamados Benji y Soldado.

Los animales permanecían atados con alambres de aproximadamente medio metro de extensión, prácticamente sin posibilidad de desplazarse. Además, según la investigación, estaban sin acceso a agua ni alimento y dentro de un espacio reducido y en condiciones de extrema suciedad.

La causa comenzó con una denuncia realizada el 18 de mayo. A partir de esa presentación, personal policial realizó distintas constataciones en el domicilio y observó desde la vía pública la situación en la que se encontraban los perros.

Como durante las visitas no lograron encontrar a los habitantes de la vivienda, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento a un juzgado de Garantía.

Los perros fueron rescatados

Con la autorización judicial, los efectivos ingresaron al inmueble y rescataron a Benji y Soldado.

Ambos quedaron bajo el cuidado de una proteccionista que colaboró durante el procedimiento y permanecen fuera del domicilio donde fueron encontrados.

La fiscal Alejandra Quiroga Nassivera explicó que los perros estaban obligados a comer, descansar, orinar y defecar prácticamente en el mismo espacio debido a la corta extensión de los alambres con los que permanecían sujetos.

Esa situación fue uno de los elementos considerados por el Ministerio Público Fiscal para avanzar con la imputación.

Es la primera imputación de este tipo en la Unidad

Quiroga Nassivera destacó además una particularidad del expediente.

Aunque la Unidad de Abordaje ya intervino anteriormente en numerosas denuncias vinculadas con animales, esta es la primera vez que llega a una audiencia de formulación de cargos por este tipo de delito.

En otros expedientes se habían alcanzado acuerdos o soluciones alternativas antes de llegar a esta instancia.

“Es la primera vez que formulamos cargos por este tipo de delitos”, señaló la fiscal, quien explicó que en este caso entendieron necesario avanzar debido a las condiciones sufridas por los dos animales.

Deberá firmar durante tres meses

Durante la audiencia, la jueza tuvo por formulados los cargos y dispuso como medida de coerción que la acusada firme el libro de imputados durante tres meses en la Fiscalía.

La mujer compareció acompañada por su abogado defensor y decidió no declarar.

La Ley 14.346 de protección animal establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes sean condenados por actos de maltrato o crueldad contra animales.

La medida impuesta durante esta etapa no representa una condena. La causa continuará ahora con la producción y análisis de las pruebas antes de que se defina su resolución.

Le pidieron que no vuelva a incorporar animales

Durante la audiencia también se sugirió que la imputada no adopte ni incorpore nuevos animales a su domicilio mientras avance el proceso.

La fiscal aclaró, sin embargo, que no se trató de una prohibición judicial formal, ya que esa restricción no está prevista expresamente como medida dentro de la legislación aplicada al caso.

Quiroga Nassivera aprovechó además el episodio para remarcar la importancia de denunciar rápidamente los casos de maltrato y planteó otro problema que aparece después de los rescates: la falta de hogares de tránsito y familias adoptantes.

La Fiscalía tiene actualmente otro expediente en el que fueron retirados siete perros de una vivienda y sólo uno consiguió hasta ahora una familia.

La causa de Benji y Soldado continuará en investigación. Más allá de su desenlace judicial, el expediente marca un antecedente para la Unidad de Abordaje: por primera vez una denuncia por maltrato animal llegó allí a una formulación formal de cargos.