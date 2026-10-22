Un policía terminó herido durante un violento disturbio entre familias en El Volcán

Un policía resultó herido este jueves por la tarde durante un violento disturbio entre integrantes de distintas familias en el barrio El Monolito, en El Volcán.

El efectivo recibió un golpe en la cabeza con un teléfono celular que le provocó una herida cortante. Debió ser trasladado al hospital de Juana Koslay, donde recibió asistencia y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El procedimiento había comenzado minutos antes, cuando personal de la Comisaría 47° recibió una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un conflicto en inmediaciones de la manzana E del barrio.

Denunciaron disparos al aire

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a un hombre y una mujer.

Ambos aseguraron que un individuo conocido por ellos se había presentado a bordo de un Volkswagen Voyage y que, después de una discusión vinculada con conflictos de vieja data, habría realizado varios disparos al aire antes de retirarse.

A partir de esa denuncia, los efectivos recorrieron el sector en busca de elementos que permitieran corroborar la versión.

Sin embargo, no encontraron vainas servidas ni otros indicios relacionados con la utilización de un arma de fuego, por lo que ese aspecto del episodio continúa bajo investigación.

La situación se descontroló durante el procedimiento

Mientras los policías permanecían en el lugar, la situación volvió a escalar.

Según el reporte policial, la mujer que había realizado la denuncia y su madre comenzaron a insultar a los uniformados y posteriormente los agredieron con golpes de puño y patadas.

En medio del forcejeo, uno de los efectivos recibió un golpe con un teléfono celular en la cabeza, que le provocó un corte.

El conflicto continuó cuando otro integrante de la familia apareció con un caño e intentó atacar al personal policial.

De acuerdo con la información difundida, el hombre terminó huyendo e ingresó nuevamente a una vivienda junto con otros familiares.

El policía fue trasladado al hospital

Tras la agresión, el efectivo lesionado fue derivado al hospital de Juana Koslay para recibir atención médica.

Fuentes policiales informaron posteriormente que su estado no revestía gravedad.

Las actuaciones continuaron durante la tarde para reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento, establecer quiénes participaron de las agresiones y determinar si efectivamente se produjeron los disparos denunciados al inicio del procedimiento.

Por ahora, la única certeza respecto de ese último punto es que la Policía no encontró elementos materiales que permitieran confirmar el uso de un arma de fuego. La investigación deberá esclarecer tanto ese episodio como las responsabilidades por el ataque que terminó con un efectivo herido.