Detuvieron a una mujer con pedido de captura vinculada a un kiosco de drogas en San Luis

Una mujer de 56 años que tenía pedido de captura vigente en una causa por narcotráfico fue detenida este jueves en la ciudad de San Luis. Los investigadores la vinculan con una organización que presuntamente operaba un punto de venta y distribución de drogas en el barrio San Luis XXVI.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento.

Después de distintas tareas investigativas, los policías localizaron a la mujer en inmediaciones de la manzana B del barrio Lucas Rodríguez y concretaron su detención.

Sobre ella pesaba una orden de captura dispuesta en una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal de San Luis por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la causa y serán analizados por los investigadores.

La vinculan con un punto de venta de drogas

La hipótesis investigativa ubica a la mujer como presunta integrante de una estructura vinculada con un centro de comercialización y distribución de estupefacientes que funcionaba en una vivienda de la manzana 4 del barrio San Luis XXVI.

Ese domicilio fue allanado el sábado 17 de octubre por personal de la DG-8.

Durante el operativo, los efectivos encontraron cocaína suficiente para preparar aproximadamente 208 dosis, valuadas en unos $1.250.000. También secuestraron flores de marihuana, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados presuntamente para el fraccionamiento y $141.990 en efectivo.

En aquella intervención fueron detenidos dos hombres de 30 y 33 años.

Dos días después, durante una audiencia realizada en el Juzgado Federal de San Luis, la Justicia dispuso que ambos fueran trasladados al Servicio Penitenciario Provincial mientras continúa la investigación.

La investigación continúa

La detención de la mujer representa ahora una nueva derivación de aquella pesquisa.

Los investigadores deberán determinar cuál habría sido concretamente su participación dentro de la presunta organización y qué información pueden aportar los teléfonos secuestrados.

Por el momento, su vinculación con la estructura investigada forma parte de la hipótesis de la Justicia Federal y deberá ser acreditada durante el avance del expediente.

Con esta nueva captura, la investigación sobre el punto de venta del barrio San Luis XXVI suma otra persona bajo análisis judicial y nuevas medidas destinadas a reconstruir cómo funcionaba la presunta red de comercialización de drogas en el sector sur de la capital puntana.