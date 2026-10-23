San Luis tendrá un fin de semana inestable con lluvias y máximas por debajo de 20°C

El último fin de semana de octubre antes del cierre del mes llegará a San Luis con tiempo inestable, lluvias intermitentes y temperaturas más bajas. El sábado será la jornada más fresca, con una máxima promedio que apenas alcanzaría los 17°C.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este viernes un cielo de mayormente nublado a parcialmente nublado hacia la noche, con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Las temperaturas rondarán los 11°C de mínima y 20°C de máxima, mientras que el viento soplará principalmente desde el sur y podrá presentar ráfagas fuertes de manera localizada.

Un sábado fresco y con lluvias

Las condiciones volverán a deteriorarse durante el sábado 24.

La REM prevé una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones de variada intensidad.

La temperatura tendrá un nuevo descenso: la mínima provincial promediará los 9°C y la máxima apenas llegará a 17°C.

El viento será del cuadrante sureste y podrá registrar ráfagas fuertes principalmente en la región norte.

En Villa Mercedes, el pronóstico específico también mantiene posibilidades de lluvia durante el sábado, con valores cercanos a los 9°C de mínima y 18°C de máxima.

El domingo seguirá inestable

El domingo 25 tampoco traerá una mejora definitiva.

El cielo permanecerá entre mayormente nublado y nublado, con probabilidad de precipitaciones aisladas.

Las temperaturas comenzarán el día cerca de los 7°C y alcanzarán una máxima promedio de 19°C, mientras el viento continuará predominando del sureste.

Será, de todos modos, una jornada ligeramente más templada que el sábado.

La inestabilidad completa varios días

San Luis atraviesa desde comienzos de la semana un período prolongado de condiciones cambiantes, con lluvias, tormentas y mejoramientos temporarios.

El informe especial emitido por la REM había anticipado que las precipitaciones aumentarían sobre la mitad sur de la provincia y posteriormente se extenderían hacia otras regiones, con vigencia hasta este viernes 23.

Durante el jueves, el organismo también había emitido una alerta por lluvias y tormentas para toda la provincia, con especial atención sobre Dupuy, Pedernera y Chacabuco, donde podían registrarse importantes acumulados, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas. Esa advertencia tenía vigencia hasta las 20 del jueves y no debe interpretarse como una alerta activa para todo el fin de semana.

En Villa Mercedes, por ejemplo, la estación de la REM registraba este viernes por la mañana 12,5°C, humedad del 100% y 2,9 milímetros de lluvia acumulados durante las últimas 24 horas.

El panorama para sábado y domingo será así bastante definido: poco sol, temperaturas frescas y posibilidades de lluvia, con mejoramientos que podrían aparecer por momentos pero sin una estabilización completa del tiempo.