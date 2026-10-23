El dólar blue sigue en $1.565 y el CCL abre por encima de los $1.640 este viernes

El dólar blue cotiza este viernes 23 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin modificaciones en las primeras horas de la jornada.

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, por lo que la diferencia entre ambas cotizaciones continúa siendo reducida.

El paralelo se ubica apenas $15 por encima del valor vendedor del Banco Nación, en un mercado que inicia la última rueda de la semana con relativa estabilidad en las referencias más utilizadas por los ahorristas.

El MEP permanece cerca del oficial

El dólar MEP opera alrededor de los $1.550, prácticamente alineado con la cotización minorista oficial y todavía por debajo del blue.

A las 9:51, la referencia publicada por TN ubicaba al MEP en $1.549,95, con una variación positiva del 0,19%.

El contado con liquidación muestra una diferencia mayor y se negociaba en $1.640,65, con un avance del 0,42%.

Otras referencias del mercado registraban durante la mañana valores ligeramente inferiores para ambos dólares financieros, una diferencia habitual debido al momento de actualización y al instrumento utilizado para calcular cada cotización. Ámbito ubicaba al MEP en $1.549,42 y al CCL en $1.632,41.

El dólar cripto también supera los $1.640

La cotización de las stablecoins vinculadas con el dólar se mantenía entre las más elevadas del mercado.

El dólar cripto rondaba los $1.642, con pequeñas variaciones según la plataforma y el momento de la operación.

A diferencia del mercado bancario y bursátil tradicional, las criptomonedas operan durante las 24 horas, por lo que su precio continúa modificándose fuera del horario financiero habitual.

El dólar tarjeta continúa en $2.015

El dólar tarjeta se mantiene en $2.015 para la venta.

Esta cotización se utiliza como referencia para determinados consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas correspondientes.

En el segmento mayorista, por su parte, el dólar se ubicaba alrededor de $1.528, la referencia utilizada principalmente para operaciones entre bancos, empresas y comercio exterior.

Cómo cotiza el dólar este viernes

Dólar oficial

Compra: $1.500

Venta: $1.550

Dólar blue

Compra: $1.545

Venta: $1.565

Dólar MEP

Venta: $1.549,95

Dólar CCL

Venta: $1.640,65

Dólar cripto

Venta: alrededor de $1.642,86

Dólar tarjeta

Venta: $2.015

El inicio de este viernes muestra nuevamente tres cotizaciones muy próximas —oficial, MEP y blue— y una distancia mayor con el CCL y el dólar cripto.

La atención estará puesta en el comportamiento de los financieros durante el resto de la rueda, después de una semana en la que los bonos argentinos volvieron a mostrar volatilidad y el riesgo país superó nuevamente los 700 puntos básicos.

El dólar blue cotiza este viernes 23 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin modificaciones en las primeras horas de la jornada.

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, por lo que la diferencia entre ambas cotizaciones continúa siendo reducida.

El paralelo se ubica apenas $15 por encima del valor vendedor del Banco Nación, en un mercado que inicia la última rueda de la semana con relativa estabilidad en las referencias más utilizadas por los ahorristas.

El MEP permanece cerca del oficial

El dólar MEP opera alrededor de los $1.550, prácticamente alineado con la cotización minorista oficial y todavía por debajo del blue.

A las 9:51, la referencia publicada por TN ubicaba al MEP en $1.549,95, con una variación positiva del 0,19%.

El contado con liquidación muestra una diferencia mayor y se negociaba en $1.640,65, con un avance del 0,42%.

Otras referencias del mercado registraban durante la mañana valores ligeramente inferiores para ambos dólares financieros, una diferencia habitual debido al momento de actualización y al instrumento utilizado para calcular cada cotización. Ámbito ubicaba al MEP en $1.549,42 y al CCL en $1.632,41.

El dólar cripto también supera los $1.640

La cotización de las stablecoins vinculadas con el dólar se mantenía entre las más elevadas del mercado.

El dólar cripto rondaba los $1.642, con pequeñas variaciones según la plataforma y el momento de la operación.

A diferencia del mercado bancario y bursátil tradicional, las criptomonedas operan durante las 24 horas, por lo que su precio continúa modificándose fuera del horario financiero habitual.

El dólar tarjeta continúa en $2.015

El dólar tarjeta se mantiene en $2.015 para la venta.

Esta cotización se utiliza como referencia para determinados consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas correspondientes.

En el segmento mayorista, por su parte, el dólar se ubicaba alrededor de $1.528, la referencia utilizada principalmente para operaciones entre bancos, empresas y comercio exterior.

Cómo cotiza el dólar este viernes

Dólar oficial

Compra: $1.500

Venta: $1.550

Dólar blue

Compra: $1.545

Venta: $1.565

Dólar MEP

Venta: $1.549,95

Dólar CCL

Venta: $1.640,65

Dólar cripto

Venta: alrededor de $1.642,86

Dólar tarjeta

Venta: $2.015

El inicio de este viernes muestra nuevamente tres cotizaciones muy próximas —oficial, MEP y blue— y una distancia mayor con el CCL y el dólar cripto.

La atención estará puesta en el comportamiento de los financieros durante el resto de la rueda, después de una semana en la que los bonos argentinos volvieron a mostrar volatilidad y el riesgo país superó nuevamente los 700 puntos básicos.