Efemérides del 23 de octubre: nacieron Pelé y Charly García y CFK fue reelecta

Cada 23 de octubre concentra aniversarios que atraviesan la historia argentina y mundial. El fútbol recuerda el nacimiento de Pelé, el rock celebra a Charly García y Federico Moura, mientras la política argentina vuelve sobre las elecciones presidenciales de 2011.

También nacieron en esta fecha el periodista Carlos Ulanovsky y el actor Oscar Martínez. En el plano internacional, el calendario recuerda el encuentro entre Adolf Hitler y Francisco Franco en 1940 y la toma del teatro Dubrovka de Moscú en 2002.

1940 – Nace Pelé

Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en Três Corações, Minas Gerais, y terminó convertido en el primer gran ícono global del fútbol.

Con apenas 17 años fue una de las figuras de Brasil en el Mundial de Suecia 1958. Luego volvió a consagrarse en 1962 y 1970, convirtiéndose en el único futbolista que ganó tres Copas del Mundo.

Desarrolló la mayor parte de su carrera en Santos y posteriormente jugó en el New York Cosmos. Murió el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años.

1940 – Hitler y Franco se reúnen en Hendaya

Adolf Hitler y Francisco Franco mantuvieron un encuentro en Hendaya, en la Francia ocupada, mientras Europa se encontraba inmersa en la Segunda Guerra Mundial.

La reunión buscaba negociar las condiciones para una eventual entrada de España en el conflicto junto a las potencias del Eje. Las exigencias territoriales planteadas por Franco y las diferencias con Hitler impidieron un acuerdo.

España terminó manteniéndose oficialmente al margen de la guerra.

1943 – Nace Carlos Ulanovsky

Nació Carlos Ulanovsky, uno de los periodistas y escritores que más profundamente estudió la historia de los medios argentinos.

Trabajó en gráfica, radio y televisión y pasó por publicaciones como Siete Días, La Opinión y Noticias. Durante la última dictadura se exilió en México y regresó al país con la recuperación democrática.

Entre sus libros más reconocidos aparecen ¡Paren las rotativas!, Días de radio y Estamos en el aire.

1949 – Nace Oscar Martínez

El 23 de octubre de 1949 nació Oscar Martínez, actor, director y dramaturgo argentino con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Participó en películas como La tregua, El nido vacío, Relatos salvajes y El ciudadano ilustre. Por esta última producción recibió en 2016 la Copa Volpi al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

1951 – Charly García cumple 75 años

Charly García nació el 23 de octubre de 1951 y este viernes celebra sus 75 años.

Su historia atraviesa más de cinco décadas de música argentina. Primero apareció junto a Nito Mestre en Sui Generis; luego formó La Máquina de Hacer Pájaros y, en 1978, dio vida a Serú Girán con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Desde 1982 construyó una carrera solista que dejó discos fundamentales como Yendo de la cama al living, Clics modernos, Piano Bar y Parte de la religión.

Su obra lo convirtió en una de las figuras centrales del rock argentino y en un artista capaz de atravesar generaciones. En 2021, cuando cumplió 70 años, fue homenajeado con una jornada especial en el entonces Centro Cultural Kirchner.

1951 – Nace Federico Moura

Ese mismo día nació en La Plata Federico Moura, cantante de Virus y otra figura decisiva de la renovación del rock argentino durante la década de 1980.

Con una estética provocadora y moderna, Virus se diferenció rápidamente dentro de la escena local. Moura encabezó la banda durante seis discos y dejó canciones que todavía forman parte del repertorio popular argentino.

Murió en diciembre de 1988, a los 37 años.

1977 – Muere Hugo Díaz

El armoniquista santiagueño Hugo Díaz murió en Buenos Aires a los 50 años.

Fue uno de los grandes intérpretes de la música popular argentina y llevó la armónica a territorios que iban desde el folklore y el tango hasta el jazz.

Su influencia trascendió las fronteras del país y dejó una marca profunda en generaciones posteriores de músicos.

1984 – Muere Oskar Werner

El actor austríaco Oskar Werner murió a los 61 años.

Su carrera quedó ligada especialmente al cine europeo y a películas como Jules et Jim y Fahrenheit 451, ambas dirigidas por François Truffaut.

También participó de El espía que surgió del frío y El barco de los locos, trabajo por el que fue nominado al Oscar.

2002 – Comienza la toma del teatro Dubrovka

Un comando checheno tomó el teatro Dubrovka de Moscú y mantuvo como rehenes a cientos de personas.

Los atacantes exigían el retiro de las fuerzas rusas de Chechenia. La crisis se extendió durante casi tres días y terminó el 26 de octubre con una operación de las fuerzas especiales rusas.

El episodio dejó más de un centenar de rehenes muertos y se convirtió en una de las crisis terroristas más graves de la historia reciente de Rusia.

2011 – Cristina Kirchner es reelecta presidenta

El 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner consiguió su reelección presidencial.

La fórmula integrada por Cristina Kirchner y Amado Boudou obtuvo más del 53% de los votos y aventajó ampliamente al segundo candidato, Hermes Binner. Los comicios fueron además los primeros presidenciales realizados después de la implementación de las PASO.

El resultado le permitió iniciar un segundo mandato consecutivo, que se extendió hasta diciembre de 2015.

El 23 de octubre queda así atravesado por figuras y acontecimientos muy diferentes, pero con una particularidad difícil de ignorar: en una misma fecha nacieron dos nombres que modificaron para siempre la cultura popular latinoamericana, Pelé desde el fútbol y Charly García desde la música.