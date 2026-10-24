Enviaron a la cárcel a una mujer acusada de integrar una organización narco en San Luis

Una mujer de 56 años fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial por orden del Juzgado Federal de San Luis, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La sospechosa había sido detenida el jueves 22 de octubre por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), luego de que la Unidad Fiscal Federal de San Luis ordenara su captura.

El procedimiento se concretó en la manzana B del barrio Lucas Rodríguez, en la ciudad capital. Durante la detención, los policías secuestraron tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación permitió desarticular un punto de venta de drogas

Según informó la Policía, la mujer está vinculada a una presunta organización dedicada a la comercialización y distribución de estupefacientes que operaba desde una vivienda de la manzana 4 del barrio San Luis XXVI.

El pasado sábado 17 de octubre, los investigadores allanaron ese domicilio y secuestraron cocaína suficiente para elaborar 208 dosis, valuadas en aproximadamente $1.250.000.

También incautaron un envoltorio con flores de marihuana, teléfonos celulares, recortes de nylon y $141.990 en efectivo.

Durante ese operativo fueron detenidos dos hombres de 30 y 33 años, quienes posteriormente quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial por disposición de la Justicia Federal.

Ya son tres los detenidos por la causa

La captura de la mujer permitió avanzar en la investigación sobre el funcionamiento de la presunta organización.

Tras una audiencia realizada este viernes 23 de octubre, el Juzgado Federal de San Luis ordenó su traslado al establecimiento penitenciario provincial.

Con esta nueva detención, ya son tres las personas encarceladas en el marco de la investigación, que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.