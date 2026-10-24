Milei volvió a atacar a Lula y lo llamó “ladrón y mentiroso” a horas del balotaje en Brasil

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un fuerte cruce con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón y mentiroso” a través de una publicación en la red social X.

La reacción del mandatario argentino se produjo este sábado 24 de octubre, a pocas horas del balotaje presidencial de Brasil, después de que Lula utilizara la situación económica argentina para cuestionar a su adversario electoral, Flávio Bolsonaro.

Durante el último debate televisivo, realizado por TV Globo, el presidente brasileño criticó el modelo económico de Milei y aseguró que la pobreza en Argentina había alcanzado el 40%.

“En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, expresó Lula al dirigirse a Bolsonaro.

La dura respuesta de Milei en las redes sociales

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del presidente argentino, quien compartió una publicación del economista Antonio Aracre que cuestionaba los dichos del mandatario brasileño.

Milei acompañó el mensaje con una acusación directa contra Lula y su equipo de campaña.

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió el jefe de Estado, antes de acusar al entorno del presidente brasileño de utilizar información falsa para perjudicar a sus adversarios políticos.

El mandatario sostuvo que la campaña de Lula recurría a datos inventados para desacreditar a sus competidores y cerró su publicación con un contundente “CIAO!”.

Un nuevo enfrentamiento en plena elección brasileña

El intercambio se produjo en un momento decisivo para Brasil, donde este domingo se celebrará la segunda vuelta presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La controversia volvió a exponer las diferencias políticas entre ambos mandatarios, en una relación marcada por declaraciones públicas y cuestionamientos cruzados.

Esta vez, el enfrentamiento tuvo como eje la situación económica argentina y su utilización como argumento durante la campaña electoral brasileña.