Lula enfrenta el desafío de revertir una tendencia electoral de casi 37 años en Brasil

Brasil se prepara para una definición presidencial que podría romper una tendencia electoral vigente desde hace casi 37 años. Luiz Inácio Lula da Silva buscará revertir el resultado de la primera vuelta y conseguir una victoria en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

El desafío del actual mandatario no es solamente político. También deberá superar un antecedente histórico: desde 1989, cuando Brasil recuperó las elecciones presidenciales directas, ningún candidato que llegó segundo a la segunda vuelta consiguió ganar la presidencia.

La estadística representa un obstáculo para Lula, aunque no determina el resultado de la elección. El comportamiento de los votantes que respaldaron a otros candidatos en la primera ronda será decisivo.

Una tendencia que comenzó en 1989

El antecedente se remonta a las primeras elecciones presidenciales directas celebradas tras la dictadura militar brasileña.

En aquella oportunidad, Fernando Collor de Mello se impuso sobre Lula da Silva en la segunda vuelta, después de haber obtenido una ventaja en la primera.

Desde entonces, los candidatos que encabezaron la votación inicial y debieron disputar un balotaje consiguieron mantener su posición hasta el resultado definitivo.

La elección de este domingo pondrá nuevamente a prueba esa tendencia, en un escenario atravesado por la polarización política y la disputa por los votos de quienes quedaron fuera de la competencia.

Una definición con impacto regional

El resultado de las elecciones brasileñas tendrá repercusiones más allá de sus fronteras, especialmente por el peso económico y político de Brasil en América del Sur.

Para Lula, una victoria significaría revertir una tendencia que se mantiene desde el retorno de los comicios presidenciales directos. Para Flávio Bolsonaro, el desafío será conservar la ventaja obtenida en la primera vuelta.

La respuesta llegará este domingo, cuando los brasileños vuelvan a las urnas para definir quién gobernará el país.