Charly García celebró sus 75 años rodeado de famosos en una noche llena de emoción

Charly García celebró sus 75 años con una fiesta que reunió a reconocidos artistas, músicos, periodistas y figuras del espectáculo. El ícono del rock argentino compartió una noche especial junto a familiares y amigos, en medio de los homenajes que se realizaron por su cumpleaños.

La celebración tuvo lugar el viernes 23 de octubre en La Fábrica, la histórica casa-estudio donde el músico vivió, ensayó y grabó algunos de sus discos más importantes.

Entre los invitados estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Iván Noble, Rosario Ortega y el cantante colombiano Carlos Vives.

También participaron la actriz Graciela Borges, la conductora Mariana Fabbiani, el periodista Beto Casella y el humorista Agustín Aristarán.

Una fiesta con el sello de Charly García

Las imágenes difundidas del encuentro mostraron al músico sentado en un sillón, mientras sus invitados se acercaban para saludarlo, abrazarlo y compartir fotografías.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Charly sopló las velas de una gran torta inspirada en su emblemático universo artístico Say No More.

El lugar elegido para la celebración tuvo un significado especial. En La Fábrica, García desarrolló parte de su trayectoria musical y trabajó en producciones como Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima, Say No More, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo.

Homenajes y una nueva serie documental

El cumpleaños también movilizó a cientos de seguidores que durante el viernes se acercaron hasta las inmediaciones de su domicilio para expresarle su cariño.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires organizó distintas actividades culturales dedicadas a su trayectoria, con espectáculos musicales y propuestas artísticas que continuarán durante el fin de semana.

La celebración coincidió, además, con el anuncio de una próxima serie documental sobre la vida del músico, una noticia que generó expectativa entre sus seguidores.

A los 75 años, Charly García continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música argentina, con una obra que marcó a distintas generaciones.