Colapinto afronta una jornada clave en Austin y buscará mejorar antes de la clasificación

Franco Colapinto afronta este sábado una jornada decisiva en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino vuelve a salir a pista en el Circuito de las Américas, en Austin, con el objetivo de mejorar el rendimiento de su Alpine antes de la clasificación.

El piloto de 23 años tuvo un comienzo complicado durante el viernes. Terminó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, en una jornada en la que el equipo priorizó las pruebas de neumáticos y la puesta a punto del monoplaza para la carrera.

Colapinto completó 53 vueltas entre ambas sesiones y registró su mejor tiempo en el segundo entrenamiento, con una marca de 1:37.201.

Una sanción que complica sus posibilidades

El argentino llega a la clasificación condicionado por una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo.

La sanción se debe a que Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, superando el límite de tres permitido por el reglamento durante la temporada.

Por ese motivo, incluso si consigue una buena ubicación en la clasificación, deberá retroceder diez lugares al momento de conformarse la grilla de salida.

Colapinto también reconoció las dificultades que presenta el circuito estadounidense para su vehículo.

“Estamos un poco complicados con la dureza del auto. Es un coche duro, rígido, y es una pista muy bacheada. Habrá que entender cómo mejorar”, explicó.

A qué hora clasifica Colapinto y cuándo es la carrera

La tercera práctica libre comenzó este sábado a las 14:30 y está programada hasta las 15:30, mientras que la clasificación se disputará a partir de las 18:00, hora argentina.

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos será el domingo 25 de octubre, desde las 17:00, sobre un total de 56 vueltas.

La actividad se puede seguir a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.