Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y pidió perdón a los hinchas por sus dichos

Julián Álvarez tuvo una tarde clave en el Atlético de Madrid. El delantero argentino marcó el único gol en la victoria por 1-0 frente al Deportivo La Coruña, por la Liga española, y después del encuentro aprovechó para romper el silencio y pedirles disculpas a los hinchas por la polémica que protagonizó durante el último verano europeo.

El cordobés fue el encargado de destrabar un partido complicado en el estadio Metropolitano. Al comienzo del segundo tiempo, conectó un centro bajo de Alejandro Grimaldo y empujó la pelota al fondo de la red para darle tres puntos importantes al equipo dirigido por Diego Simeone.

Pero su gol no fue la única noticia de la jornada. Apenas terminó el encuentro, Álvarez tomó la palabra y se refirió a las declaraciones que habían generado malestar entre los simpatizantes del Atlético. Durante el Mundial de 2026, el atacante había expresado su deseo de ser transferido al Barcelona, una posibilidad que finalmente no se concretó.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto por las formas como por el momento”, reconoció el delantero en una entrevista con la prensa.

El campeón del mundo también admitió que comprendía el enojo de los fanáticos. “Yo también, como hincha, me hubiera enojado”, sostuvo, al tiempo que agradeció el apoyo que recibió desde su llegada al club y, especialmente, durante las últimas semanas, en medio de los silbidos y las críticas.

Un gol para empezar a dar vuelta la página

La conquista ante el Deportivo llegó en un momento importante para Álvarez, que venía de marcar frente al Stuttgart por la Champions League. De esta manera, anotó por segundo partido consecutivo y mostró señales de recuperación después de una etapa en la que le había costado encontrar su mejor versión.

El atacante también destacó el respaldo de sus compañeros y aseguró que se siente mejor tanto física como futbolísticamente. Su objetivo, explicó, es seguir trabajando para elevar su rendimiento y ayudar al equipo a pelear por los objetivos de la temporada.

“Espero que, con trabajo y humildad, pueda revertir esta situación”, expresó sobre su relación con los hinchas, con la expectativa de transformar los silbidos en aplausos.

Por su parte, Simeone valoró que su dirigido haya dado el paso de disculparse públicamente y remarcó la importancia que tiene para el equipo. El triunfo dejó al Atlético en la segunda posición de la Liga, a dos puntos del Barcelona, a la espera del clásico entre el conjunto catalán y el Real Madrid.

Así, Álvarez cerró una jornada con doble significado: aportó el gol que le dio la victoria a su equipo y abrió una nueva etapa en su relación con la hinchada, con la intención de dejar atrás la polémica a fuerza de rendimiento y compromiso dentro de la cancha.