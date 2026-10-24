Policía
Investigan el hallazgo de posibles restos humanos en el barrio República
Personal policial trabaja por estas horas en un sector del barrio República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, tras el hallazgo de restos que podrían corresponder a un cuerpo humano.
Ante la situación, intervino la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº2, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial y a cargo de la fiscal Mercedes del Valle García.
La funcionaria judicial dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación y establecer las circunstancias del hallazgo.
Por el momento, no brindaron mayores precisiones sobre el origen de los restos ni sobre la posible identidad de la persona a la que podrían pertenecer. Esperan que las pericias permitan determinar esos aspectos.