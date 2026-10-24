lunes 26 de octubre de 2026
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Investigan el hallazgo de posibles restos humanos en el barrio República  | El Diario de San Luis

Policía

Investigan el hallazgo de posibles restos humanos en el barrio República 

El procedimiento se desarrolla en la zona oeste de la capital puntana. La Fiscalía de Instrucción Penal N.º 2 ordenó las primeras medidas para determinar el origen de los restos y las circunstancias del hallazgo.
Por Tomas Álvarez
Policiales

Personal policial trabaja por estas horas en un sector del barrio República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, tras el hallazgo de restos que podrían corresponder a un cuerpo humano.

Ante la situación, intervino la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº2, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial y a cargo de la fiscal Mercedes del Valle García.

La funcionaria judicial dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación y establecer las circunstancias del hallazgo.

Por el momento, no brindaron mayores precisiones sobre el origen de los restos ni sobre la posible identidad de la persona a la que podrían pertenecer. Esperan que las pericias permitan determinar esos aspectos.

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