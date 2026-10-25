La UCR de San Luis inició sus elecciones internas con una importante concurrencia de afiliados

La Unión Cívica Radical de San Luis abrió este domingo las urnas para renovar parte de su estructura partidaria. Desde las primeras horas de la mañana, los afiliados comenzaron a concurrir a los establecimientos habilitados en los nueve departamentos, en una elección que trasciende la distribución de cargos internos.

Lo que se discute también es quién tendrá mayor influencia sobre el rumbo político del radicalismo puntano.

La votación comenzó a las 8 y continuará hasta las 18. El proceso se desarrolla mediante el sistema de boleta única, con distintas categorías en competencia según el departamento.

Algunas autoridades ya quedaron proclamadas por la presentación de listas únicas, mientras que otros cargos deberán resolverse mediante el voto.

La jornada llega en un momento particularmente sensible para la UCR, atravesada por diferencias entre sectores que mantienen distintas posiciones respecto de la política provincial y de las alianzas que el partido debería construir.

Entre los espacios involucrados en la disputa aparece Identidad Radical, que tiene entre sus principales referentes al exdiputado nacional José Luis Riccardo, un dirigente identificado políticamente con el sector de Alberto Rodríguez Saá.

Esa vinculación introduce una discusión que excede los nombres de las listas. Para una parte del radicalismo, la cuestión no pasa únicamente por renovar autoridades, sino también por definir qué grado de independencia política debe mantener el partido frente a los principales espacios de poder de San Luis.

La disputa por el control de la UCR también mira hacia 2027

Las internas partidarias suelen tener menos exposición que una elección general, pero sus consecuencias pueden proyectarse mucho más allá de los comités.

Los delegados y convencionales que resulten elegidos participarán de organismos donde se discuten decisiones institucionales y políticas. La integración de esos espacios puede influir sobre los acuerdos internos y el posicionamiento del radicalismo frente al próximo calendario electoral.

Con las elecciones provinciales de 2027 en el horizonte, la conformación de los órganos partidarios adquiere una importancia adicional.

Riccardo es uno de los nombres que concentra parte de esa discusión. Su trayectoria dentro de la UCR y su acercamiento político al albertismo lo colocan en el centro de un debate recurrente sobre los límites de las alianzas y la identidad radical.

La pregunta que sobrevuela la interna es hasta dónde puede llegar la flexibilidad política de un partido sin terminar desdibujando su propia identidad.

Porque una cosa es construir acuerdos electorales. Otra, bastante distinta, es explicarles a los afiliados por qué dirigentes que durante años estuvieron en veredas enfrentadas pueden terminar compartiendo intereses políticos.

Los afiliados eligen representantes en distintas categorías

Durante la jornada se votan cargos correspondientes a diferentes organismos partidarios, entre ellos delegados al Comité Nacional, convencionales nacionales, integrantes del Tribunal de Contralor, delegados a la Convención Provincial y representantes departamentales.

No todas las categorías están sometidas a votación. En aquellos casos donde se presentó una sola lista, las autoridades correspondientes ya fueron proclamadas.

El sistema de boleta única permite que cada afiliado identifique las opciones habilitadas para su distrito y marque sus preferencias en los casilleros correspondientes.

Para participar es necesario figurar en el padrón partidario y presentarse con el Documento Nacional de Identidad.

Dónde votar en las elecciones internas de la UCR

Los afiliados pueden consultar el establecimiento y la mesa asignada mediante el padrón oficial del radicalismo provincial.

Consultá el padrón electoral

Elecciones internas de la UCR San Luis — domingo 25 de octubre de 2026. Horario de votación: de 8:00 a 18:00. Consultar dónde votás: https://ucrsanluis.com.ar/donde-voto

Una vez cerradas las mesas comenzará el escrutinio, que permitirá conocer la distribución de fuerzas dentro de los organismos partidarios en disputa.

El resultado dejará algo más que una nómina de delegados y convencionales. También permitirá medir cuánto respaldo conserva cada sector entre los afiliados y qué dirigentes llegarán fortalecidos a la próxima etapa política.

Las urnas se cerrarán a las 18. La discusión por el rumbo de la UCR, difícilmente.

El dato político que cambia la lectura de la elección

Hay un antecedente importante: el jueves 22 de octubre, Identidad Radical anunció que no participaría de los comicios si se realizaban, luego de solicitar judicialmente su suspensión.

El planteo fue encabezado por Héctor Urquiza, Horacio Quevedo y José Luis Riccardo.

La interna quedó así marcada por la decisión de uno de los sectores de cuestionar el proceso electoral, más allá de la competencia por los cargos partidarios.

Además, José Picco ya fue proclamado para presidir el Comité Ejecutivo Provincial, mientras que las categorías restantes se votan según cada distrito.