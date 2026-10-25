El cuerpo encontrado en el barrio República sería de Claudia Rodríguez

La desaparición de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, y el hallazgo de restos humanos en inmediaciones del barrio República generaron una profunda conmoción en la ciudad de San Luis. La mujer era buscada desde hacía más de tres semanas y sus familiares temían que hubiera sido víctima de un hecho violento. La última vez que sus allegados tuvieron noticias de ella fue el 3 de octubre.

El sábado fueron encontrados restos humanos en un descampado ubicado entre los barrios República y Caldenes del Oeste.

El operativo comenzó después de que un vecino advirtiera que un perro llevaba lo que parecía ser una extremidad humana y diera aviso a la Policía.

Mientras se esperan los resultados de ADN, la familia, desde la morgue provincial informó a algunos periodistas que se trata de Claudia Rodríguez.