lunes 26 de octubre de 2026
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El cuerpo encontrado en el barrio República sería de Claudia Rodríguez | El Diario de San Luis

CONMOCIÓN EN SAN LUIS

El cuerpo encontrado en el barrio República sería de Claudia Rodríguez

Era madre de un adolescente de 15 años y había denunciado por violencia a quien era su pareja. El sábado se hallaron restos humanos en la zona oeste de San Luis. La familia reconoció el cuerpo en la morgue, pero restan los resultados del análisis de ADN.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Policiales

La desaparición de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, y el hallazgo de restos humanos en inmediaciones del barrio República generaron una profunda conmoción en la ciudad de San Luis. La mujer era buscada desde hacía más de tres semanas y sus familiares temían que hubiera sido víctima de un hecho violento. La última vez que sus allegados tuvieron noticias de ella fue el 3 de octubre. 

El sábado fueron encontrados restos humanos en un descampado ubicado entre los barrios República y Caldenes del Oeste.

El operativo comenzó después de que un vecino advirtiera que un perro llevaba lo que parecía ser una extremidad humana y diera aviso a la Policía.

Mientras se esperan los resultados de ADN, la familia, desde la morgue provincial informó a algunos periodistas que se trata de Claudia Rodríguez. 

 

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