Brasil define su futuro en un balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva. Los ciudadanos concurren a las urnas para elegir al próximo presidente en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en una contienda que enfrenta dos proyectos políticos diferentes y que mantiene en vilo a la región.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 y permanecerán habilitados hasta las 17:00, hora de Brasilia y de Argentina. Más de 158 millones de personas están habilitadas para participar de la elección, cuyo resultado definirá quién conducirá la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años.

Lula, de 80 años, busca continuar al frente del Gobierno y obtener un cuarto mandato presidencial no consecutivo. El dirigente del Partido de los Trabajadores llegó a esta instancia después de quedar segundo en la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, cuando obtuvo el 45,16% de los votos válidos.

Enfrente está Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal fue el más votado en la primera ronda, con el 47,03%, y ahora busca capitalizar ese resultado para llegar por primera vez a la Presidencia.

Una campaña atravesada por la economía y la seguridad

La campaña estuvo marcada por las diferencias entre ambos candidatos en materia económica, social y de seguridad. Lula defendió la continuidad de sus políticas de asistencia y distribución del ingreso, además de propuestas para aliviar el endeudamiento de los hogares y reducir el costo de vida.

Flávio Bolsonaro, por su parte, centró buena parte de su discurso en la necesidad de un cambio de rumbo, con énfasis en el endurecimiento de las políticas contra el delito y en una mayor cercanía con el Gobierno de Estados Unidos.

La elección también está atravesada por el escenario político que dejó Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario tras recibir una condena de 27 años por su participación en un intento de golpe de Estado. Su hijo prometió indultarlo si llega a la Presidencia, una propuesta que alimentó el debate sobre las instituciones democráticas y el futuro político del país.

En los últimos días, ambos candidatos intensificaron sus actividades para movilizar a sus votantes y captar apoyos entre quienes eligieron a otras fuerzas en la primera vuelta. La participación será un factor relevante, después de que más de 33 millones de brasileños no acudieran a votar en aquella instancia.

Los primeros datos y la expectativa por el escrutinio

Mientras continúa la votación dentro de Brasil, comenzaron a difundirse los primeros resultados correspondientes a los electores residentes en el exterior. En ese recuento inicial, Flávio Bolsonaro registró una ventaja en la cantidad total de sufragios contabilizados, impulsada principalmente por los votos emitidos en Japón. Sin embargo, se trata de resultados parciales que no permiten anticipar el desenlace nacional.

El escrutinio oficial comenzará a cobrar mayor volumen después del cierre de las urnas. Debido al sistema electrónico de votación, Brasil suele conocer una tendencia clara durante las horas posteriores al final de la jornada.

La definición tendrá repercusiones más allá de las fronteras brasileñas. Por el peso económico y político del país, el resultado puede influir en las relaciones regionales, el vínculo con Estados Unidos y las discusiones sobre comercio, ambiente y políticas sociales en América Latina.

Con dos candidatos que representan visiones contrapuestas, el balotaje determinará quién conducirá Brasil a partir de enero y marcará el rumbo político del país para los próximos cuatro años.