Un periodista británico se burló de Colapinto por ser argentino y Alpine salió a defenderlo

Una fuerte polémica sacudió a la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. El presentador británico Jeremy Clarkson realizó comentarios despectivos sobre la nacionalidad de Franco Colapinto y provocó una inmediata reacción de Alpine, que salió públicamente a respaldar al piloto argentino.

El episodio ocurrió durante una entrevista con Sky Sports F1 en el Circuito de las Américas, en Austin, donde Clarkson participaba como invitado de la escudería francesa.

Al referirse a la penalización de diez posiciones que recibió Colapinto para la carrera, el exconductor de Top Gear lanzó una frase que generó indignación.

“Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”, expresó Clarkson, antes de relacionar sus dichos con un conflicto que protagonizó durante una visita a la Argentina.

Alpine repudió los comentarios y respaldó a Colapinto

La repercusión obligó a Alpine a pronunciarse mediante un comunicado oficial, en el que tomó distancia de las declaraciones del presentador.

“Se trata de una opinión personal que no se alinea con nuestros valores”, sostuvo la escudería, que remarcó su compromiso con el respeto.

“Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro respaldo”, agregó el equipo francés.

También reaccionó Jamie Campbell-Walter, representante británico de Colapinto, quien cuestionó duramente las expresiones de Clarkson.

“Los comentarios sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1”, manifestó.

El antecedente de Clarkson con la Argentina y las Malvinas

La controversia tiene un antecedente que se remonta a 2014, cuando Clarkson visitó la Patagonia para grabar un episodio de Top Gear.

En aquella oportunidad, conducía un Porsche con una patente cuya combinación de letras y números fue interpretada como una referencia provocadora a la Guerra de Malvinas.

El episodio desencadenó protestas y enfrentamientos que terminaron con la salida del equipo de producción hacia Chile.

Doce años después, el presentador volvió a mencionar aquel conflicto para justificar su comentario sobre Colapinto.

Por qué fue sancionado realmente el piloto argentino

La penalización de Colapinto no tiene ninguna relación con su nacionalidad.

El argentino recibió una sanción de diez posiciones porque Alpine utilizó una cuarta unidad de electrónica de control en su monoplaza, superando el límite permitido por el reglamento.

El piloto había conseguido el 14° puesto en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, pero deberá retroceder en la grilla de largada.

La controversia se produjo en un fin de semana en el que Colapinto busca recuperar protagonismo en la Fórmula 1 y sumar un buen resultado para Alpine.