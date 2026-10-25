Luciano Pereyra cantará para el papa León XIV en Luján y rompió en llanto al anunciarlo

Luciano Pereyra protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al anunciar que cantará para el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El artista recibió la confirmación mientras ofrecía un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires y no pudo contener las lágrimas al compartir la noticia con sus seguidores.

La presentación se realizará el próximo miércoles 11 de noviembre, durante la misa que el pontífice presidirá en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ciudad donde nació y creció el músico.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, expresó Pereyra, visiblemente emocionado.

La revelación desató una ovación entre los asistentes. El cantante, con la voz quebrada, destacó lo que significa para él recibir al máximo representante de la Iglesia católica en su ciudad natal.

El anuncio que lo hizo llorar en pleno escenario

El momento ocurrió durante uno de los conciertos que el artista ofreció este fin de semana en el Movistar Arena.

Después de compartir la noticia, Pereyra se emocionó frente a la multitud y recibió una prolongada ovación. El episodio quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Más tarde, el cantante publicó las imágenes en su cuenta de Instagram y expresó su felicidad por la convocatoria.

“Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió.

Según se informó, entre las canciones que interpretará durante la celebración estará Si No Es Contigo, su reciente lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

Volverá a cantar frente a un Papa después de 26 años

La presentación tendrá un significado especial para Pereyra porque no será su primer encuentro musical con un pontífice.

En agosto de 2000, cuando tenía apenas 18 años, fue elegido para representar a la juventud latinoamericana y cantó ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma.

Ahora, 26 años después, tendrá la oportunidad de repetir aquella experiencia, pero en su ciudad natal.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La celebración en Luján será una de las actividades centrales de la última jornada del pontífice en el país.