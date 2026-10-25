Los supermercados mayoristas lanzan una nueva Black Week con descuentos en todo el país

Los supermercados mayoristas de la Argentina preparan una nueva edición de la Black Week Nacional Mayorista, una semana de promociones destinada a incentivar las compras y recuperar parte de las ventas perdidas durante el año.

La iniciativa se desarrollará del 16 al 23 de noviembre y será la última edición de 2026. La campaña es impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), con la participación de fabricantes, distribuidores y comercios del sector.

Según informó la entidad, alrededor de 200 establecimientos de todo el país ofrecerán descuentos especiales, tanto en sus locales físicos como a través de plataformas de venta online.

Qué productos tendrán descuentos

Las promociones estarán concentradas en artículos de consumo masivo, especialmente aquellos que forman parte de las compras habituales de las familias.

Entre los principales rubros incluidos se encuentran alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos de perfumería.

La campaña estará dirigida tanto a consumidores particulares como a comerciantes de proximidad, entre ellos almacenes, autoservicios y pequeños negocios que buscan mejorar sus costos de abastecimiento.

La caída del consumo impulsa las promociones

El lanzamiento se produce en un escenario de retracción de las ventas.

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 1,2% interanual en septiembre y un 1% respecto de agosto. En los primeros nueve meses de 2026, la disminución acumulada alcanzó el 2,7% en volumen.

El canal mayorista también registró dificultades: las ventas retrocedieron un 3,4% frente a septiembre del año pasado y un 6,7% en la comparación mensual.

Ante este panorama, las empresas apuestan a las promociones para atraer clientes, incrementar el movimiento comercial y mejorar sus niveles de facturación.

La última oportunidad del año para aprovechar las ofertas

La nueva Black Week buscará repetir el movimiento comercial generado por las ediciones anteriores, en las que las promociones permitieron atraer tanto a pequeños comerciantes como a familias interesadas en comprar productos de primera necesidad a precios más bajos.

Los descuentos específicos y las condiciones de compra dependerán de cada establecimiento adherido.