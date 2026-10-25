María Corina Machado regresó a Venezuela tras diez meses de exilio y busca liderar la transición

María Corina Machado regresó este domingo 25 de octubre a Venezuela, después de permanecer casi diez meses fuera del país. La principal referente de la oposición al chavismo confirmó su retorno a través de las redes sociales y recibió el respaldo de dirigentes que impulsan una transición política.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X, en un breve mensaje que rápidamente generó repercusiones.

La dirigente fue vista en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, donde fue recibida por simpatizantes que la saludaron, la abrazaron y expresaron su apoyo.

Su regreso ocurre en un escenario de incertidumbre institucional, luego de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en enero de 2026.

Siete intentos frustrados antes de volver al país

Machado había abandonado Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz, otorgado por su trayectoria en defensa de los derechos democráticos.

Desde entonces, permaneció en el exterior mientras buscaba condiciones para regresar.

Según su entorno, al menos siete intentos de retorno fueron frustrados, mediante viajes aéreos, marítimos y terrestres que no pudieron concretarse por diferentes obstáculos.

Durante esos meses, la dirigente mantuvo contactos políticos y diplomáticos para intentar recuperar su presencia directa en Venezuela.

Edmundo González Urrutia celebró el regreso

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2024.

“Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, expresó.

González Urrutia también anticipó que espera regresar próximamente al país para acompañar el proceso político.

Ambos dirigentes mantienen una alianza desde las elecciones presidenciales de 2024, cuando Machado respaldó la candidatura de González después de haber sido inhabilitada para competir.

El desafío de la transición política

El retorno de Machado se produce mientras distintos sectores políticos venezolanos y representantes internacionales mantienen conversaciones sobre posibles reformas institucionales y futuras elecciones.

La dirigente busca recuperar protagonismo dentro de la oposición y participar directamente en las negociaciones sobre el futuro del país.

Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre el calendario electoral ni sobre las condiciones de una eventual transición.

Su regreso abre una nueva etapa en la política venezolana, marcada por las diferencias entre el chavismo, la oposición y los actores internacionales que intervienen en las negociaciones.