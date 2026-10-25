Boca le ganó a Independiente sobre el final y recuperó la cima de la tabla anual

Boca Juniors consiguió una victoria agónica este domingo al derrotar 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, el equipo de la Ribera volvió a ubicarse en lo más alto de la tabla anual.

El encuentro fue parejo y tuvo situaciones de peligro para ambos equipos. Durante la primera parte, la oportunidad más clara fue para Boca, cuando Miguel Merentiel quedó mano a mano con el arquero rival a los 14 minutos, pero no logró convertir.

En el complemento, el partido mantuvo la intensidad, aunque a los dos equipos les costó concretar sus llegadas. Cuando parecía que el clásico terminaría sin goles, llegó la jugada que definió la historia.

Herrera apareció en el cierre

A los 42 minutos del segundo tiempo, Boca encontró la ventaja a través de una pelota parada. Tras un córner desde la izquierda, Facundo Herrera conectó de cabeza y marcó el 1-0 definitivo.

El tanto desató el festejo del conjunto visitante, que se llevó tres puntos fundamentales de Avellaneda en un tramo decisivo de la fase regular.

Boca vuelve a la cima de la tabla anual

Con el triunfo, el Xeneize recuperó el liderazgo de la tabla anual, una clasificación clave para definir los cupos a las copas internacionales de 2027 y al campeón de Liga de la temporada.

La victoria también representa un impulso anímico para el equipo, que atraviesa una semana importante después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.

Independiente, por su parte, dejó escapar puntos como local y deberá buscar recuperarse en las próximas fechas para mejorar su posición en el campeonato.