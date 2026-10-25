Álvarez Pinto se impuso con el 90% de los votos en las internas de la UCR de San Luis

La Lista 133 'Radicales Unidos', encabezada por Juan Álvarez Pinto, obtuvo un contundente triunfo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, realizadas este domingo 25 de octubre.

Según los resultados preliminares difundidos por el espacio ganador, la lista alcanzó alrededor del 90% de los votos, en una jornada que registró una participación superior a los 3.000 afiliados en toda la provincia.

La elección permitió definir distintas representaciones partidarias y consolidó el posicionamiento de Álvarez Pinto, intendente de Villa de Merlo y candidato a delegado al Comité Nacional.

El resultado también representa un respaldo al sector que integra José Picco, quien fue proclamado presidente del Comité Ejecutivo Provincial.

Una participación superior a la última interna

Uno de los datos destacados de la jornada fue la concurrencia a las urnas, que superó el registro de la anterior elección interna del radicalismo provincial.

Desde Radicales Unidos señalaron que la participación refleja el interés de los afiliados por intervenir en las decisiones partidarias.

En localidades del interior también se registraron niveles importantes de asistencia. En La Lomita votaron 30 de los 38 afiliados habilitados, lo que representa una participación cercana al 79%.

Álvarez Pinto destacó el respaldo y pidió abrir el partido a nuevas generaciones

Tras conocerse los primeros resultados, el dirigente destacó la importancia de las elecciones internas para el funcionamiento democrático de la UCR.

“Los radicales somos fundadores de la democracia. Es nuestra forma de vida y aquello con lo que nos identificamos. Los procesos de elecciones internas son parte de la salud de un partido político horizontal como el nuestro”, expresó.

Álvarez Pinto también interpretó el resultado como un respaldo a la propuesta de renovación que impulsa su espacio.

“Esta elección expresa el cambio que buscan los radicales, especialmente las nuevas generaciones que quieren encontrar en el partido un espacio de participación, con las puertas abiertas para aportar sus ideas y construir su futuro político”, sostuvo.

Un nuevo escenario para el radicalismo provincial

La victoria de Radicales Unidos fortalece el liderazgo político de Álvarez Pinto dentro de la UCR sanluiseña y posiciona a su sector en la nueva etapa de organización partidaria.

Entre los objetivos planteados por el espacio se encuentran ampliar la participación de los jóvenes, fortalecer la presencia territorial y promover una mayor apertura hacia los afiliados.

Los porcentajes difundidos corresponden a los primeros resultados de la elección, por lo que resta conocer el escrutinio definitivo y la proclamación formal de las autoridades que estuvieron en disputa.