Antonelli ganó en Estados Unidos y quedó a solo dos puntos de ser campeón de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli quedó a un paso de conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, y necesita sumar apenas dos puntos más para asegurarse el título de la temporada 2026.

Con su novena victoria del año, Antonelli llegó a 365 puntos y estiró a 123 unidades la diferencia sobre su compañero George Russell, cuando solamente quedan 125 en juego.

El italiano, de 20 años, dominó la competencia estadounidense de principio a fin, pero no pudo consagrarse anticipadamente porque Russell terminó octavo y Lewis Hamilton, de Ferrari, finalizó cuarto.

Qué necesita Antonelli para ser campeón en México

El próximo domingo 1 de noviembre, en el Gran Premio de México, Antonelli tendrá una nueva oportunidad de asegurar el campeonato.

Con finalizar en el noveno puesto o en una posición superior le alcanzará para coronarse, independientemente de los resultados de sus perseguidores.

Si lo consigue, se convertirá en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título en 2010 con 23 años.

Además, pondría fin a una sequía de 73 años sin campeones italianos, desde la consagración de Alberto Ascari en 1953.

Colapinto abandonó y Alpine perdió terreno

La jornada dejó un resultado adverso para Franco Colapinto, quien debió abandonar después de sufrir daños en su monoplaza tras un contacto con Arvid Lindblad.

Su compañero Pierre Gasly terminó décimo y sumó un punto para Alpine.

Sin embargo, la escudería francesa quedó más lejos de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Racing Bulls suma 102 puntos, mientras que Alpine acumula 69, una diferencia de 33 unidades.

En el campeonato de pilotos, Colapinto permanece en el 12° puesto, con 27 puntos.

Así quedó el campeonato de pilotos

1° Kimi Antonelli 365 2° George Russell 242 3° Lewis Hamilton 241 4° Max Verstappen 236 5° Charles Leclerc 233 6° Lando Norris 211 7° Oscar Piastri 144 8° Isack Hadjar 105 9° Liam Lawson 77 10° Pierre Gasly 42 12° Franco Colapinto 27

Mercedes también está cerca de conquistar el título

En el Mundial de Constructores, Mercedes lidera con 607 puntos, seguido por Ferrari, con 474. Red Bull y McLaren comparten el tercer lugar, ambos con 355 unidades.

La escudería alemana también tendrá la posibilidad de asegurarse el campeonato en México.

La próxima carrera se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 17:00 de Argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.