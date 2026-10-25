River venció a Racing en el Monumental y dio un paso clave hacia los playoffs

River Plate derrotó 1-0 a Racing Club este domingo en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió una victoria importante en la recta final de la fase regular y sumó tres puntos que lo acercan a la clasificación a los playoffs.

El único gol del encuentro llegó durante la primera mitad, cuando el Millonario aprovechó una pelota parada para ponerse en ventaja. A partir de allí, logró sostener el resultado ante los intentos de reacción de la Academia.

Lautaro Rivero marcó la diferencia

A los 33 minutos del primer tiempo, River abrió el marcador tras un tiro libre. Ángel Correa ejecutó el centro y el defensor Lautaro Rivero conectó de cabeza para vencer al arquero Facundo Cambeses y establecer el 1-0.

Antes del descanso, el conjunto local volvió a festejar con una definición de Correa, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer anuló el tanto tras la revisión del VAR.

River sostuvo la ventaja y Racing no encontró el empate

En el segundo tiempo, Racing intentó adelantarse en el campo para alcanzar la igualdad, mientras River buscó aprovechar los espacios para ampliar la diferencia.

Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse. El equipo de Núñez defendió la ventaja mínima hasta el final y se quedó con un triunfo valioso ante su público.

Dos realidades diferentes en el Clausura

Con esta victoria, River llegó a los 23 puntos y fortaleció su posición entre los equipos que buscan clasificarse a los octavos de final. El triunfo también le permite seguir en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027.

Racing, por su parte, continúa atravesando un momento complicado. La derrota lo dejó con 12 puntos y comprometió aún más sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, cuando quedan pocas fechas para el cierre de la fase regular.