Lula dio vuelta la elección, derrotó a Flávio Bolsonaro y gobernará Brasil por cuarta vez

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió una histórica victoria en Brasil. El actual presidente derrotó este domingo a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y aseguró su continuidad en el Palacio del Planalto por otros cuatro años.

Con el 99,77% de las mesas escrutadas, Lula alcanzaba el 51,76% de los votos válidos, mientras que el candidato del Partido Liberal obtenía el 48,24%. La diferencia consolidó la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que asumirá un nuevo mandato el 1° de enero de 2027.

El resultado representa un hecho inédito en la política brasileña: Lula se convertirá en el primer presidente en gobernar el país durante cuatro mandatos, después de haber ocupado el cargo entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

Una remontada que rompió una tendencia de 37 años

La victoria adquiere especial relevancia porque Lula había terminado segundo en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.

En aquella elección, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual mandatario.

Desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989, ningún candidato que hubiera terminado segundo en la primera vuelta había conseguido ganar el balotaje.

Lula logró revertir esa tendencia en una de las contiendas más ajustadas y polarizadas de la historia reciente de Brasil.

Una elección marcada por la polémica

La jornada electoral estuvo atravesada por controversias vinculadas con las dificultades de transporte de votantes en distintas regiones del país.

Tras los reclamos presentados por el Partido de los Trabajadores, la Justicia dispuso extender dos horas el horario de votación.

La decisión generó cuestionamientos desde sectores vinculados con Flávio Bolsonaro, que pusieron en discusión las condiciones en las que se desarrolló el proceso.

Sin embargo, el avance del escrutinio confirmó la ventaja de Lula, que había comenzado a revertir los resultados de la primera vuelta.

Los desafíos del cuarto mandato

Con 80 años, Lula iniciará una nueva gestión en un escenario político complejo, marcado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Entre sus principales desafíos aparecen la situación económica, el costo de vida, la seguridad y la relación con un Congreso en el que las fuerzas opositoras mantienen una presencia importante.

En el plano internacional, su continuidad también tendrá repercusiones en América del Sur y especialmente en la Argentina, por el peso de Brasil como socio comercial y por las diferencias políticas que mantiene con el presidente Javier Milei.

La victoria de Lula abre una nueva etapa en Brasil y marca un antecedente histórico para la democracia del país, después de una elección que mantuvo la incertidumbre hasta las últimas horas del escrutinio.