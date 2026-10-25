Cristina Kirchner celebró la victoria de Lula en Brasil y la comparó con el 17 de Octubre

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este domingo el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y comparó la jornada electoral con el 17 de Octubre, una fecha emblemática para el peronismo argentino.

A través de su cuenta de X, la exmandataria felicitó al pueblo brasileño y al presidente reelecto, quien consiguió imponerse frente a Flávio Bolsonaro y aseguró un cuarto mandato al frente del país.

“Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió Cristina Kirchner.

Luego dirigió su mensaje directamente a Lula: “Y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”.

La comparación con una fecha histórica del peronismo

La referencia al 17 de Octubre no pasó inadvertida. La fecha recuerda la movilización popular de 1945 que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y que se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del movimiento justicialista.

Con esa comparación, Cristina Kirchner destacó la participación y la movilización electoral que acompañaron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El mensaje también puso de manifiesto la relación política que mantiene con Lula, construida durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia expresidenta.