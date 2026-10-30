San Luis tendrá un sábado con tormentas y alerta amarilla por lluvias intensas y granizo

El último día de octubre llegará con condiciones meteorológicas inestables a San Luis. Para este sábado 31 se pronostican lluvias y tormentas eléctricas, algunas de las cuales podrían alcanzar fuerte intensidad, especialmente durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, vigente desde el mediodía hasta el final de la jornada, con posibilidad de abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

En la ciudad de San Luis, la temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 26°C. Las mayores probabilidades de tormentas se concentran durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Alerta amarilla y posibles acumulados de hasta 40 milímetros

De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera localizada.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas.

El pronóstico anticipa una disminución de la probabilidad de lluvias hacia la noche del sábado, aunque la mejora será transitoria.

Cómo estará el tiempo el domingo, lunes y martes

Domingo 1 de noviembre. El primer día del mes tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. La mañana comenzará con períodos de sol, pero hacia la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse chaparrones. La probabilidad de precipitaciones durante el día alcanza el 92%.

Lunes 2 de noviembre. Continuará la inestabilidad, con temperaturas entre los 13°C y los 26°C. Se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de mejoras temporarias por la tarde. Hacia la noche volverá a incrementarse la posibilidad de precipitaciones.

Martes 3 de noviembre. Se esperan lluvias intermitentes y abundante nubosidad durante buena parte de la jornada. La mínima será de 12°C y la máxima de 25°C. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, con disminución de la nubosidad.

Cuatro días con temperaturas agradables, pero tiempo inestable

El panorama para San Luis muestra temperaturas máximas que oscilarán entre los 24°C y los 26°C, sin grandes variaciones térmicas, pero con posibilidades de precipitaciones durante las cuatro jornadas.

El sábado será el día que requerirá mayor atención por la alerta amarilla vigente, mientras que el domingo y el comienzo de la semana mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas.