Descubren tumbas de hace 3.500 años en España que revelan secretos de la Edad de Bronce

Un descubrimiento arqueológico en España abrió una nueva ventana al pasado. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) encontraron restos humanos y materiales funerarios de aproximadamente 3.500 años de antigüedad en una necrópolis ubicada en Mallorca.

El hallazgo se produjo durante las excavaciones realizadas en octubre en Son Sunyer, en la localidad de es Pil·larí, perteneciente al municipio de Palma.

Los especialistas consideran que los materiales recuperados permitirán reconstruir prácticas funerarias de la Edad de Bronce que hasta ahora resultaban difíciles de estudiar.

Encontraron restos humanos y enterramientos infantiles

Las excavaciones se concentraron en el hipogeo SSU9, una cueva funeraria excavada artificialmente en la roca, descubierta en 2024 y cuya investigación comenzó al año siguiente.

En su interior, los arqueólogos encontraron huesos humanos, fragmentos de cerámica y objetos asociados con antiguos rituales funerarios.

Uno de los aspectos más importantes fue la identificación de evidencias de enterramientos infantiles, que podrían aportar información sobre cómo se organizaban aquellas comunidades y qué lugar ocupaban los niños en sus ceremonias.

Los investigadores también observaron que numerosos huesos estaban dispersos y desarticulados, una disposición que podría estar relacionada con la manera en que se administraban los espacios de sepultura.

Cómo enterraban a sus muertos hace 3.500 años

Una de las hipótesis plantea que los cuerpos eran depositados inicialmente sobre bancos de piedra o en nichos excavados en las paredes de las cuevas.

Con el paso del tiempo, algunos restos habrían sido trasladados hacia el centro de las cámaras para liberar espacio y permitir nuevos enterramientos.

De confirmarse esta interpretación, parte de las cuevas habría funcionado como osarios colectivos, utilizados durante generaciones.

El investigador Pau Sureda, codirector de las excavaciones, destacó la importancia de recuperar materiales de la Edad de Bronce en su contexto arqueológico original, utilizando técnicas modernas de investigación.

Una necrópolis con nueve cuevas funerarias

Son Sunyer está integrada por nueve hipogeos artificiales, con cámaras, corredores, bancos de piedra y nichos.

El sitio fue utilizado durante la prehistoria y posteriormente experimentó distintas ocupaciones y modificaciones.

Los arqueólogos comprobaron que, debajo de los niveles medievales, todavía permanecen depósitos correspondientes a la Edad de Bronce.

Esta conservación resulta especialmente valiosa porque otros yacimientos similares de Mallorca sufrieron alteraciones que dificultaron el estudio de sus usos originales.

Los estudios que permitirán conocer más sobre sus habitantes

El equipo científico realizará nuevas investigaciones mediante dataciones con carbono 14 y análisis de los restos humanos.

Estas pruebas podrían revelar la edad de las personas enterradas, enfermedades que padecieron, características de su alimentación y aspectos de su composición genética.

También permitirán determinar con mayor precisión cuándo se utilizó la necrópolis.

El descubrimiento representa un avance para la arqueología europea y podría aportar nuevas respuestas sobre las costumbres, creencias y formas de organización de las comunidades que habitaron Mallorca hace más de tres milenios.