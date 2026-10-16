León XIV evoluciona favorablemente y prepara su reaparición para el Ángelus del domingo

El papa León XIV continúa mostrando una evolución favorable después de la cirugía pulmonar a la que fue sometido esta semana y el Vaticano ya prepara su primera aparición pública desde el Hospital Gemelli de Roma.

La posibilidad apunta al próximo domingo, cuando el Pontífice podría pronunciar desde el centro médico la tradicional oración del Ángelus, una de las citas semanales más importantes de la agenda papal.

La Santa Sede informó este viernes que nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejoría constante” en su estado general. Además, continúa con fisioterapia respiratoria y ya puede desarrollar sus actividades cotidianas de manera independiente.

Personal de los medios vaticanos comenzó a preparar las instalaciones necesarias en el Gemelli para una eventual transmisión en vivo desde el hospital.

El Ángelus marcaría su regreso público

La aparición del domingo tendría un fuerte valor simbólico.

Desde que fue operado el martes, León XIV permaneció fuera de la actividad pública, aunque retomó progresivamente algunas tareas desde su habitación y mantuvo reuniones con colaboradores cercanos.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, había señalado que la posibilidad de que el Papa rezara el Ángelus desde el hospital dependía exclusivamente de su evolución médica.

Este viernes, las señales fueron más alentadoras y el Vaticano avanzó con los preparativos para que el Pontífice pueda aparecer públicamente, aunque todavía no se informó de qué manera se desarrollará la transmisión.

Los primeros controles muestran una evolución normal

León XIV, de 71 años, fue intervenido el martes después de que los médicos detectaran un nódulo en el pulmón derecho durante estudios de rutina.

La cirugía confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación duró alrededor de 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones.

Desde entonces, los distintos controles posoperatorios mostraron resultados dentro de los parámetros esperados.

Una radiografía realizada esta semana comprobó una buena recuperación del pulmón intervenido y los médicos señalaron que el Papa ya puede caminar y realizar actividades sin ayuda.

También retomó parte de su actividad habitual. Celebró misa dentro del hospital y volvió a ocuparse de cuestiones administrativas desde su habitación.

Esperan estudios para definir si necesitará otro tratamiento

Pese a la evolución favorable, todavía resta conocer información determinante sobre la enfermedad.

Los médicos esperan los resultados de estudios destinados a precisar las características moleculares y genéticas del tumor y determinar si el cáncer estaba limitado al sector extirpado o si será necesario complementar la cirugía con algún tratamiento.

Esos resultados serán centrales para establecer los próximos pasos médicos y el ritmo con el que León XIV podrá recuperar plenamente su agenda.

El viaje a la Argentina sigue en agenda

Por el momento, el Vaticano no modificó oficialmente el viaje que el Papa tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

Los preparativos continúan mientras la Santa Sede sigue de cerca su recuperación y espera los estudios definitivos.

Tampoco hay todavía una fecha definitiva para el alta hospitalaria, aunque inicialmente los médicos habían estimado alrededor de una semana de internación.

La eventual aparición durante el Ángelus del domingo será así la primera gran señal pública después de la operación. Más allá de la imagen que pueda ofrecer desde el Gemelli, la atención seguirá concentrada en los resultados médicos que determinarán el alcance de la enfermedad y los próximos pasos de su recuperación.