El programa nacional “Ver para ser Libres” iniciará este lunes 30 de noviembre un nuevo operativo en San Luis. Durante la primera semana, los colectivos oftalmológicos recorrerán nueve localidades de la provincia para realizar controles de agudeza visual y entregar anteojos gratuitos a quienes los necesiten.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, se desarrolla en conjunto con los ministerios provinciales de Desarrollo Humano y Salud, además de los municipios que participan del recorrido.

El cronograma completo de atención

Las unidades móviles visitarán distintas localidades entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre.