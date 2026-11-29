SALUD VISUAL
Los colectivos oftalmológicos recorrerán nueve localidades de San Luis con anteojos gratis
El programa nacional “Ver para ser Libres” iniciará este lunes 30 de noviembre un nuevo operativo en San Luis. Durante la primera semana, los colectivos oftalmológicos recorrerán nueve localidades de la provincia para realizar controles de agudeza visual y entregar anteojos gratuitos a quienes los necesiten.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, se desarrolla en conjunto con los ministerios provinciales de Desarrollo Humano y Salud, además de los municipios que participan del recorrido.
El cronograma completo de atención
Las unidades móviles visitarán distintas localidades entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre.
Lunes 30 de noviembre
Potrero de los Funes y Candelaria
Martes 1 de diciembre
Luján y El Volcán
Miércoles 2 de diciembre
Suyuque y Fraga
Jueves 3 de diciembre
Villa de la Quebrada y Justo Daract
Viernes 4 de diciembre
Barrio República, ciudad de San Luis, y Justo Daract
En cada punto de atención, los turnos se entregarán de 8:00 a 9:00, mientras que los controles se realizarán de 9:00 a 16:00.
Controles y anteojos gratuitos para chicos de 6 a 17 años
El programa está destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes podrán acceder a evaluaciones oftalmológicas para detectar dificultades visuales.
En los casos en que los profesionales determinen la necesidad de utilizar anteojos, los lentes serán entregados sin costo para las familias.
El operativo forma parte de una nueva etapa del programa federal que busca facilitar el acceso a la salud visual, especialmente en localidades del interior provincial.
Según informó el Gobierno, las acciones se desarrollarán mediante un trabajo coordinado entre Nación, Provincia y municipios, con el objetivo de acercar los servicios de atención a las comunidades.