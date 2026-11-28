La demanda de dólares volvió a mostrar cifras elevadas durante octubre. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos compraron US$3.020 millones en billetes, mientras que las ventas alcanzaron los US$472 millones.

De esta manera, el saldo comprador neto fue de US$2.548 millones, de acuerdo con el relevamiento oficial sobre la evolución del mercado de cambios.

Durante el mes, 1,7 millones de personas compraron moneda extranjera, mientras que otras 812.000 realizaron operaciones de venta.

Al incorporar transferencias de divisas y otros movimientos, las compras netas de personas humanas alcanzaron los US$3.505 millones.

Una parte importante se utilizó para pagar consumos

El Banco Central analizó el destino de aproximadamente US$2.700 millones correspondientes a compras netas de billetes y transferencias de divisas.

De ese monto, US$1.100 millones se utilizaron para cancelar gastos con tarjetas y otros débitos bancarios, mientras que US$500 millones permanecieron depositados en entidades financieras locales.

Los US$1.100 millones restantes incrementaron la tenencia de activos externos.

Estos datos muestran que una parte significativa de la demanda de moneda extranjera estuvo vinculada al pago de consumos y no exclusivamente al ahorro.

Se moderaron los gastos por turismo en el exterior

El informe también reveló una desaceleración en la salida de divisas vinculada con viajes internacionales.

Durante octubre, el rubro Viajes y Pasajes registró un déficit de US$509 millones, producto de egresos por US$907 millones e ingresos por US$398 millones.

Dentro de los gastos realizados en el exterior, US$683 millones correspondieron a consumos con tarjetas asociados a viajes.

Por su parte, el déficit total de la cuenta de Servicios se ubicó en US$884 millones, lo que representó una reducción interanual del 13%.

Según el BCRA, la mejora respondió principalmente al crecimiento de los ingresos por servicios, que aumentaron un 28% respecto del mismo período del año anterior.