Un diario personal del papa Francisco, publicado este martes en distintos países, expone algunas de las reflexiones más íntimas que el pontífice argentino dejó por escrito durante más de tres décadas.

El volumen, editado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reúne apuntes realizados entre 1992 y agosto de 2024 en una agenda que Bergoglio utilizaba como cuaderno personal.

Los textos revelan miedos, dudas, sentimientos de insuficiencia y una intensa vida espiritual. También incluyen episodios que Francisco interpretó como encuentros con el diablo, a quien describió en algunas anotaciones mediante imágenes, miradas y una voz amenazante.

Uno de los momentos más fuertes aparece vinculado con la crisis por los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero en Chile.

Después de su viaje de 2018, cuando inicialmente desacreditó a víctimas que denunciaban encubrimientos dentro de la Iglesia, Francisco ordenó investigar los hechos y terminó reconociendo la gravedad de la situación.

En sus notas llegó a escribir que había visto “la entrada al infierno” y posteriormente hizo referencia a “las puertas del infierno” al describir el impacto espiritual que le produjo el escándalo.

La crisis por el poder

El diario también expone una profunda crisis espiritual que comenzó en 2021 y se extendió durante 2022.

Según explica Fernández, el conflicto interior estuvo relacionado con problemas de salud, tensiones dentro del Vaticano y, especialmente, con la forma en que Francisco entendía el ejercicio del poder.

El pontífice escribió sobre la tentación de sentirse capaz de resolverlo todo y de actuar desde una posición de omnipotencia.

Para Francisco, esa idea constituía una forma de tentación espiritual que debía combatir mediante una mayor confianza en Dios y una renuncia a controlar cada situación.

El período coincidió además con problemas de salud que derivaron en una cirugía intestinal en 2021 y con una etapa de fuerte tensión interna por investigaciones financieras dentro de la Santa Sede.

Fernández sostiene que hacia fines de 2022 Francisco había logrado atravesar esa crisis y que parte de sus últimos documentos religiosos surgieron precisamente de esa experiencia personal.

Qué decidió publicar Fernández

El cardenal explicó que el libro no reproduce absolutamente todo el material.

Algunas partes fueron omitidas porque involucraban a personas vivas o porque estaban escritas mediante signos que resultaban indescifrables y que, según Fernández, parecían haber sido utilizados deliberadamente para mantener ciertos contenidos en privado.

Francisco le había mostrado el diario en vida y le indicó que, llegado el momento, evaluara qué podía resultar útil para los lectores.

Tras la muerte del pontífice, Fernández informó de la existencia del material al papa León XIV, quien autorizó el trabajo editorial y la publicación.

El libro muestra así una faceta poco conocida de Francisco: no la del jefe de la Iglesia o el líder global, sino la de un hombre que registró durante años sus dudas, temores, tentaciones y experiencias espirituales más personales.