La llegada de Tesla a la Argentina tuvo un detalle particular que llamó la atención durante la presentación oficial de la compañía: una Cybertruck personalizada con un león, en un guiño directo al presidente Javier Milei.

La automotriz estadounidense exhibió la camioneta eléctrica con la figura de un león rugiente en su parte trasera, recreando parcialmente una idea que el mandatario había expresado durante una entrevista con Bloomberg, realizada en septiembre en Nueva York.

En aquella oportunidad, Milei había confesado que su vehículo ideal sería una Cybertruck negra con un león dorado, un símbolo que utiliza desde sus comienzos en la política.

La camioneta presentada por Tesla incorporó el emblema del animal, aunque no tenía el color negro que había imaginado el Presidente.

Cuánto cuesta la Cybertruck y por qué no se venderá en Argentina

La Cybertruck es una de las camionetas más particulares del mercado automotor por su diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y sus líneas angulares.

En Estados Unidos se comercializa en tres configuraciones con tracción integral y una autonomía aproximada de entre 500 y 525 kilómetros, según la versión.

Su precio ronda los US$100.000, aunque el valor depende del equipamiento elegido.

Por el momento, Tesla no contempla la comercialización oficial de este modelo en Argentina. La oferta inicial de la marca está integrada por el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

Quienes deseen adquirir una Cybertruck deberán recurrir a los mecanismos de importación particular.

El vínculo entre Milei y Elon Musk

El interés del mandatario por esta camioneta no es nuevo. En 2024, durante su primera reunión oficial con Elon Musk en Austin, Texas, Milei tuvo la oportunidad de subirse a una Cybertruck.

Posteriormente, contó públicamente que le había pedido al empresario que le regalara un vehículo Tesla para utilizarlo en Argentina.

La exhibición de la camioneta personalizada coincidió con la apertura comercial de Tesla en el país, que comenzó a ofrecer sus vehículos eléctricos mediante una plataforma de venta digital.

El lanzamiento se realizó en el barrio porteño de La Boca, con la participación del Presidente y una intervención remota de Elon Musk.