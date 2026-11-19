Las exportaciones argentinas alcanzaron un nuevo récord histórico durante octubre y superaron por primera vez los US$ 10.000 millones en un mes. De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas al exterior totalizaron US$ 10.061 millones, con un crecimiento interanual del 26,4%.

El resultado superó en US$ 25 millones la marca anterior, registrada en septiembre, cuando las exportaciones habían llegado a US$ 10.036 millones.

Al mismo tiempo, la balanza comercial registró un superávit de US$ 3.394 millones, más de cuatro veces superior a los US$ 813 millones que se habían registrado en octubre de 2025. El saldo positivo se explicó por el crecimiento de las ventas externas y una nueva contracción de las compras al exterior.

Qué sectores impulsaron el récord de exportaciones

El rubro de Combustibles y Energía fue el que mostró el mayor crecimiento interanual, con una suba del 94% y ventas por US$ 1.734 millones.

También se destacaron las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que alcanzaron los US$ 3.314 millones, un 18,8% más que en octubre del año pasado.

Por su parte, los Productos Primarios sumaron US$ 2.328 millones, con un incremento del 22,3%, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) totalizaron US$ 2.685 millones, un 13,1% más.

De esta manera, los cuatro grandes rubros de exportación registraron avances durante el décimo mes del año, aunque con diferencias en la magnitud de sus crecimientos.

Las importaciones cayeron por segundo mes consecutivo

En contraste con el desempeño de las exportaciones, las importaciones volvieron a retroceder. Durante octubre, las compras al exterior alcanzaron los US$ 6.668 millones, lo que representó una caída interanual del 6,7%.

Se trató del segundo mes consecutivo de contracción y de la tercera mayor baja del año, detrás de las registradas en enero y febrero.

Entre los rubros que aumentaron se encontraron las importaciones de Bienes Intermedios, con US$ 2.416 millones y una suba del 1,9%, y las de Bienes de Capital, que llegaron a US$ 1.378 millones, un 2,9% más.

En cambio, disminuyeron las compras de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (-17,3%), Bienes de Consumo (-11,3%), Vehículos Automotores de Pasajeros (-24,2%) y Combustibles y Lubricantes (-33,2%).

Chile fue el país con mayor saldo comercial favorable

El informe del INDEC también mostró cambios en el intercambio con los principales socios comerciales de la Argentina.

Chile encabezó los saldos favorables, con un resultado positivo de US$ 534 millones. Las exportaciones hacia ese destino alcanzaron los US$ 626 millones, mientras que las importaciones fueron de US$ 92 millones.

También hubo superávit con la Unión Europea, por US$ 277 millones, y con Estados Unidos, por US$ 250 millones.

En cambio, el intercambio comercial dejó saldos negativos con China y Brasil. El déficit con el país asiático fue de US$ 400 millones, mientras que con Brasil alcanzó los US$ 156 millones.

El superávit comercial acumuló US$ 24.568 millones en diez meses

Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones argentinas sumaron US$ 87.328 millones, con un crecimiento interanual del 22,1%. En el mismo período, las importaciones totalizaron US$ 62.760 millones, un 2,9% menos que durante los primeros diez meses del año pasado.

Como resultado, el saldo comercial acumulado llegó a los US$ 24.568 millones.

Además, octubre marcó el mes número 35 consecutivo con superávit comercial para la Argentina. El intercambio total, que contempla exportaciones e importaciones, alcanzó los US$ 16.729 millones, un 10,7% más que en el mismo mes de 2025.

Los datos reflejan el fuerte desempeño de las ventas externas, especialmente en los sectores energético y agropecuario, aunque la evolución de las importaciones también será un indicador clave para seguir el comportamiento de la actividad económica y la demanda interna.