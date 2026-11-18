El dólar blue registra una nueva suba este miércoles y cotiza a $1.610 para la venta, mientras que la compra se ubica en $1.590.

La divisa informal avanza alrededor de 0,3% y se mantiene por encima del dólar oficial del Banco Nación.

En el BNA, la moneda estadounidense se ofrece a $1.575 para la venta y $1.525 para la compra, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

Con estos valores, la diferencia entre el blue y el oficial minorista alcanza los 35 pesos en la punta vendedora.

El dólar MEP, en tanto, también opera con tendencia positiva y se ubica en torno a $1.603, con una suba cercana al 0,4%.

De esta manera, las cotizaciones alternativas vuelven a mostrar movimientos alcistas, mientras el dólar oficial se mantiene estable.

El mercado continúa siguiendo de cerca la evolución de las distintas referencias cambiarias y el comportamiento de los activos financieros durante el transcurso de la rueda.

Las cotizaciones pueden modificarse a lo largo de la jornada, especialmente en los segmentos financiero e informal.