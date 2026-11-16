El dólar blue vuelve a tomar impulso este lunes y cotiza a $1.600, con una suba del 1,9% en las últimas 24 horas.

La nueva referencia deja nuevamente a la divisa informal por encima del dólar oficial, que se ubica en $1.575 y muestra un avance del 0,3%.

La diferencia entre ambas cotizaciones es de 25 pesos.

El dólar tarjeta, en tanto, se ofrece a $2.047,50, también con una variación positiva del 0,3%.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP opera a $1.586,95, con una suba del 0,51%, mientras que el contado con liquidación alcanza los $1.689,65 y avanza 0,92%.

El movimiento alcista alcanza además al riesgo país.

El indicador se ubica en 855 puntos básicos, con un incremento del 2,5% respecto de la referencia anterior.

La jornada muestra así una suba generalizada de las principales cotizaciones del mercado cambiario, con el blue encabezando las variaciones y recuperando terreno frente al dólar oficial.

Los valores pueden modificarse durante el transcurso de la rueda, especialmente en los segmentos financieros y en el mercado informal.