Investigan transferencias por US$1,27 millones de la AFA destinadas a yates de lujo

Una investigación periodística puso bajo la lupa transferencias por al menos 1.270.000 dólares vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tuvieron como destino empresas dedicadas al alquiler y administración de yates de lujo en distintos puntos del mundo.

Según publicó Clarín y reprodujo MDZ, la mayor parte de los fondos salió de TourProdEnter, una compañía de Javier Faroni y Erica Gillette encargada de gestionar ingresos internacionales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El yate en el que fue visto Claudio Tapia

Uno de los movimientos más importantes corresponde a 321.693 dólares transferidos a West Nautical Limited, mediante dos pagos realizados en abril y julio de 2024.

De acuerdo con la investigación, ese dinero se utilizó para alquilar el yate Wyldecrest, una embarcación Ocean 90 en la que fue visto Tapia el 29 de julio de 2024, frente a las costas de Mónaco, después de la Copa América.

La documentación también identificó otras transferencias: 353.429 dólares a CCYachting, 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza y 190.354 dólares a Charter & Dreams, entre otros operadores vinculados con embarcaciones de lujo.

Otros pagos que quedaron bajo la lupa

La investigación también menciona a ProSport Live, empresa relacionada con la organización de partidos internacionales de la AFA.

La firma transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el concepto de préstamo corporativo y realizó anticipos por otros 100.000 dólares a Starship 4, vinculados con un contrato de fletamento y una posible compra.

Sin embargo, no pudo determinarse si esa adquisición se concretó, si el dinero fue reintegrado o quiénes fueron los beneficiarios finales de las operaciones.

Además, aparece un pago directo de 9.150 dólares a nombre de la AFA, realizado en julio de 2023 por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76.

Los interrogantes sobre el destino del dinero

La información difundida permite identificar transferencias, montos y empresas destinatarias, pero no establece en todos los casos qué embarcaciones fueron utilizadas ni quiénes viajaron.

Tampoco demuestra por sí sola que se hayan cometido delitos o irregularidades en cada una de las operaciones.

No obstante, la investigación abre interrogantes sobre el destino de los recursos vinculados con la actividad internacional del fútbol argentino y los mecanismos de control sobre su administración.