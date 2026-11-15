Boca va por todo: jugará dos finales, viajará 5.000 kilómetros y sueña con cinco títulos

Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada 2026. Después de golear 3-0 a Banfield en Mendoza y avanzar a la final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se prepara para un calendario que podría llevarlo a disputar hasta siete partidos antes de fin de año.

Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el Xeneize consiguió su clasificación a la definición del certamen nacional, donde enfrentará a Platense el próximo 2 de diciembre, con horario y sede todavía por confirmar.

Sin embargo, el desafío más inmediato será la final de la Copa Sudamericana, que disputará el sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro de Brasil.

Un viaje de más de 5.000 kilómetros para buscar la gloria internacional

El plantel deberá trasladarse hasta Barranquilla, Colombia, para disputar la final continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, desde las 19:30, hora argentina.

La expectativa es enorme: Boca buscará conquistar su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, poniendo fin a una sequía de 18 años.

Una consagración también le permitiría disputar la Recopa Sudamericana 2027 y ampliar su historial de títulos internacionales.

El exigente calendario que tendrá Boca hasta diciembre

Después de la final continental, el conjunto de Arruabarrena deberá regresar rápidamente a Buenos Aires para continuar su participación en el Torneo Clausura.

Estos son los compromisos previstos: