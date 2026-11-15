FÚTBOL ARGENTINO
Boca va por todo: jugará dos finales, viajará 5.000 kilómetros y sueña con cinco títulos
Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada 2026. Después de golear 3-0 a Banfield en Mendoza y avanzar a la final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se prepara para un calendario que podría llevarlo a disputar hasta siete partidos antes de fin de año.
Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el Xeneize consiguió su clasificación a la definición del certamen nacional, donde enfrentará a Platense el próximo 2 de diciembre, con horario y sede todavía por confirmar.
Sin embargo, el desafío más inmediato será la final de la Copa Sudamericana, que disputará el sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro de Brasil.
Un viaje de más de 5.000 kilómetros para buscar la gloria internacional
El plantel deberá trasladarse hasta Barranquilla, Colombia, para disputar la final continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, desde las 19:30, hora argentina.
La expectativa es enorme: Boca buscará conquistar su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, poniendo fin a una sequía de 18 años.
Una consagración también le permitiría disputar la Recopa Sudamericana 2027 y ampliar su historial de títulos internacionales.
El exigente calendario que tendrá Boca hasta diciembre
Después de la final continental, el conjunto de Arruabarrena deberá regresar rápidamente a Buenos Aires para continuar su participación en el Torneo Clausura.
Estos son los compromisos previstos:
Partido
21 de noviembre
Boca vs. Atlético Mineiro
Final Copa Sudamericana
25 de noviembre
Boca vs. Independiente Rivadavia
Octavos del Clausura
29 de noviembre
Rival a definir
Cuartos del Clausura*
2 de diciembre
Boca vs. Platense
Final Copa Argentina
6 de diciembre
Rival a definir
Semifinal del Clausura*
12 de diciembre
Rival a definir
Final del Clausura*
19 de diciembre
Boca vs. Belgrano
Trofeo de Campeones**
* Sujeto a clasificación. ** Solo si Boca conquista el Torneo Clausura. Las fechas podrían modificarse.
Boca puede terminar el año con cinco títulos
El Xeneize ya se aseguró un título al finalizar primero en la Tabla Anual 2026. Ahora tiene por delante otras cuatro posibilidades de consagración: la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura y, eventualmente, el Trofeo de Campeones.
Para acceder a este último encuentro deberá ganar el Clausura, lo que le permitiría enfrentar a Belgrano el 19 de diciembre en Córdoba.
El equipo de Arruabarrena tiene por delante un cierre de temporada que puede convertirse en histórico. Entre viajes, finales y partidos eliminatorios, Boca intentará transformar su buen presente futbolístico en una cosecha de títulos que entusiasma a sus hinchas.
La primera gran prueba será el próximo sábado en Colombia, donde buscará recuperar el protagonismo internacional después de casi dos décadas.