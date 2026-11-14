Boca goleó a Banfield en Mendoza y jugará la final de la Copa Argentina

Boca Juniors consiguió una contundente victoria ante Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganó 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y quedó a un paso de sumar otro título en la temporada.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, pero el Xeneize logró abrir el marcador antes del descanso. Santiago Ascacíbar, de cabeza y tras una asistencia de Leandro Paredes, puso el 1-0 para el conjunto de la Ribera.

En el complemento, Boca consiguió ampliar la diferencia y terminó de encaminar la clasificación con los tantos de Sebastián Villa y Leandro Lozano.

Con este resultado, el Xeneize se aseguró un lugar en la definición del torneo federal, donde enfrentará a Platense. El Calamar había conseguido su clasificación tras eliminar por penales a Atlético Tucumán.

De esta manera, Boca continúa con una temporada cargada de objetivos y buscará cerrar su participación en la Copa Argentina con una nueva consagración.