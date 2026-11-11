San Luis pagará una beca de $250 mil a emprendedores a través de una aplicación provincial

El Gobierno de San Luis anunció que los beneficiarios de la beca de ‘Mi Primer Emprendimiento’ cobrarán $250.000 mensuales a través de la plataforma digital Sanluiseña, una herramienta que permitirá utilizar los fondos en pequeños y medianos comercios de la provincia.

La nueva modalidad fue presentada este miércoles en Casa de Gobierno por funcionarios de las áreas de Desarrollo Productivo y Hacienda.

El director de Mi Próximo Paso y Cultura Emprendedora, Fernando Mallea, explicó que la ayuda económica se otorgará a proyectos en los que al menos uno de sus integrantes no perciba ingresos formales.

El beneficio se mantendrá durante los ocho meses del proceso de formación, que incluye capacitación, elaboración del proyecto y puesta en marcha del emprendimiento.

Cuándo se cobrará la beca

Según el cronograma oficial, hasta el 10 de diciembre se informará qué proyectos accederán al beneficio, mientras que el primer pago se realizará a partir del 20 de ese mes.

Los fondos se acreditarán en Sanluiseña, una aplicación provincial que funciona de manera similar a una billetera virtual, pero cuyo saldo estará destinado al consumo en comercios adheridos.

El objetivo es que la asistencia económica a los emprendedores también contribuya a fortalecer las ventas de los negocios de cercanía.

Comenzó la incorporación de comercios

El Gobierno inició jornadas de capacitación y adhesión para comerciantes. Este miércoles se desarrollan en San Luis capital; el jueves 12 continuarán en Villa Mercedes, el viernes 13 en Merlo y el sábado 14 en Quines.

A partir de la próxima semana, equipos provinciales recorrerán otras localidades para facilitar la incorporación de negocios a la plataforma.

Los comerciantes interesados podrán realizar consultas al 0800-333-9434.

De esta manera, la Provincia busca combinar el acompañamiento a nuevos emprendedores con una política de incentivo al consumo y fortalecimiento de la economía local