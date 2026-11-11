Murió Carlos Babington, el ídolo de Huracán que marcó una época en el fútbol argentino

El fútbol argentino atraviesa una jornada de tristeza por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los grandes símbolos de la historia de Huracán. El exfutbolista falleció este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años, y dejó una huella profunda en el deporte nacional, tanto por su talento dentro de la cancha como por su posterior recorrido como entrenador y dirigente.

Apodado "El Inglés", Babington fue una de las piezas fundamentales del recordado Huracán campeón del Torneo Metropolitano de 1973. Bajo la conducción de César Luis Menotti, aquel equipo construyó una identidad futbolística basada en el buen trato de pelota, la vocación ofensiva y una generación de jugadores que quedó en la memoria de varias generaciones.

En ese plantel compartió protagonismo con figuras como René Houseman, Miguel Ángel Brindisi, Omar Larrosa, Roque Avallay y Alfio Basile. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para conducir los ataques lo convirtieron en uno de los mediocampistas más destacados de aquella época.

Su paso por la Selección argentina

El talento de Babington también tuvo reconocimiento a nivel internacional. Integró la Selección argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde participó en cinco encuentros. En total, vistió la camiseta albiceleste en 13 oportunidades.

Después de sus primeros años en Huracán, continuó su carrera en el exterior, con pasos por el fútbol alemán, estadounidense y colombiano. En este último país defendió los colores de Junior de Barranquilla, club en el que terminó su etapa como futbolista profesional en 1983.

Una vida ligada a Huracán

Tras retirarse, Babington inició una extensa carrera como director técnico. Condujo a equipos como Platense, Banfield, Racing, River Plate y Chacarita Juniors, además de tener distintas etapas al frente de Huracán.

En Parque Patricios consiguió dos ascensos a Primera División, en las temporadas 1989-1990 y 1999-2000. Esos logros reforzaron su vínculo con una institución a la que estuvo ligado durante buena parte de su vida deportiva.

En 2006 asumió la presidencia del Globo y, durante su gestión, el equipo regresó a la máxima categoría en 2007. Sin embargo, su etapa dirigencial también estuvo atravesada por cuestionamientos y conflictos institucionales. Permaneció en el cargo hasta julio de 2011 y posteriormente mantuvo diferencias con la conducción del club.

Más allá de las controversias de su paso por la dirigencia, su nombre quedó inevitablemente asociado a uno de los equipos más recordados del fútbol argentino. Babington fue protagonista de una época dorada de Huracán, representó al país en una Copa del Mundo y continuó vinculado al deporte desde distintos lugares. Su fallecimiento marca la despedida de uno de los protagonistas de aquella generación que dejó una huella imborrable en Parque Patricios.