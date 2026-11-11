Santiago del Estero: descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa

Una mujer del barrio Siglo XXI, ubicado en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, vivió una situación tan inesperada como inquietante después de separarse de su pareja. Según trascendió, su expareja habría ingresado a escondidas a la vivienda durante la noche y utilizaba el sector del tanque de agua como refugio para dormir.

El episodio ocurrió en una casa de la manzana 65. La propietaria comenzó a escuchar ruidos y movimientos extraños en el techo durante las dos noches posteriores a la separación. Ante la sospecha de que el hombre estaba ingresando sin su consentimiento, decidió solicitar asistencia policial.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, inspeccionaron el techo y la zona del tanque de reserva de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada que, presuntamente, el hombre utilizaba para permanecer oculto durante la noche.

La intervención policial y las medidas de protección

De acuerdo con la información difundida, la mujer manifestó inicialmente que no tenía intenciones de presentar una denuncia penal contra su expareja. Según explicó, el hombre atravesaba una situación de calle y también había sido expulsado de la vivienda de su madre.

Sin embargo, el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna.

Ante el contexto, la funcionaria judicial dispuso la instalación de un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer, con el objetivo de brindarle una herramienta de asistencia inmediata ante cualquier nuevo episodio.

Además, los efectivos labraron un acta para dejar constancia de la decisión de la propietaria de no radicar una denuncia penal.

El episodio generó preocupación por la situación de vulnerabilidad de la mujer y la presunta intromisión de su expareja en la vivienda, incluso después de finalizada la relación.