Llamó al 911, amenazó de muerte al papa León XIV y terminó detenido en Bahía Blanca

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una llamada al servicio de emergencias 911, en medio del fuerte operativo de seguridad desplegado por la visita del Pontífice a la Argentina.

El sospechoso fue identificado como Flavio Ariel Perrone, quien se comunicó con el Centro de Atención de Emergencias y lanzó una amenaza contra el Santo Padre.

La comunicación encendió las alarmas y motivó la intervención de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense, cuyos efectivos iniciaron tareas de investigación para identificar al responsable.

A partir del análisis de la línea telefónica utilizada, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso y localizar su domicilio.

Allanamiento y detención

El fiscal federal Carlos Martínez, de Mar del Plata, solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez Santiago Inchausti.

El procedimiento se realizó el domingo en la vivienda del acusado, donde los efectivos concretaron su detención y secuestraron un teléfono celular que será incorporado a la investigación judicial.

Se trata del segundo hombre detenido por amenazas contra León XIV. Anteriormente había sido arrestado Damián Giles, de 49 años, en la localidad bonaerense de Pilar.